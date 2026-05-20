El bloc dels països dels BRICS, integrat pel Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, ampliat recentment amb nous membres com l’Iran i els Emirats Àrabs Units, continua guanyant protagonisme com a contrapès geopolític al lideratge tradicional d’Occident. Precisament en aquesta línia, el president rus Vladímir Putin, abans d’iniciar la seva visita oficial a la Xina, ha subratllat la importància de “l’estreta aliança estratègica sino-russa” que juga un paper “estabilitzador en l’escenari mundial”, segons ha informat l’agència Interfax i ha recollit Europa Press.
A l’empara d’un nou ordre multipolar que té com a eix vertebrador l’aliança entre dues de les potències més influents com ho són Rússia i la Xina, el dirigent del Kremlin ha insistit que aquesta col·laboració “no és dirigida contra ningú”, sinó que busca “treballar per la pau i la prosperitat universal” en una contribució significativa per a resoldre problemes importants en l’àmbit global i regional”.
En aquest sentit, ha manifestat que Moscou i Pequín treballen “en aquest esperit de forma coordinada per defensar el dret internacional i les clàusules de la Carta de les Nacions Unides”. “Confio que junts continuarem fent tot el possible per a aprofundir l’associació sino-russa i les relacions de bon veïnatge en favor del desenvolupament dinàmic dels nostres dos països i el benestar dels nostres pobles, en interès de mantenir la seguretat i l’estabilitat mundials“, ha conclòs el cap de l’executiu rus.
Moscou, expectant amb la visita
Moscou té grans “expectatives” amb la visita de Putin a la Xina, segons va afirmar dilluns el secretari de premsa, Dmitri Peskov. El president rus té previst de reunir-se amb el seu homòleg, Xi Jinping, tot just dies després que el president estatunidenc, Donald Trump, viatgés al gegant asiàtic. El portaveu del Kremlin ha confirmat que Putin romandrà a la Xina fins dimecres, segons les informacions difoses per l’agència de notícies TASS, i ha precisat que la delegació russa estarà composta pel mateix president, viceprimers ministres, ministres i directius d’empreses estatals i privades amb presència a la Xina.
El representant del govern rus ha posat èmfasi en el fet que aquesta cooperació “va més enllà del comerç i l’economia”, i s’estén a tots els àmbits com l’educació, la medicina i la cultura”. Paral·lelament, i en aquesta mateixa línia, el portaveu del ministeri d’exteriors xinès, Guo Jiakun, també ha aclarit que ambdós països busquen una “major estabilitat i energia al món”.
La cimera de Johannesburg del 2023 va suposar un punt d’inflexió amb la incorporació de nous socis, la qual cosa va consolidar el bloc dels BRICS com a representant del 40% de la població mundial i prop d’un terç del PIB global.