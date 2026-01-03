La comunidad internacional pide la «desescalada» en Venezuela

La comunidad internacional sigue de cerca la escalada militar en Venezuela con el ataque de Estados Unidos a Caracas y otros lugares estratégicos del país caribeño. Los ministros de exteriores de la Unión Europea monitorean la situación «de manera coordinada» bajo la coordinación de la Alta Representante Kaja Kallas, según ha confirmado en un comunicado el departamento que dirige José Luis Albares. En su primer posicionamiento público al respecto, Albares ha hecho un llamado a «encontrar una solución pacífica y negociada a la crisis» abierta por la ofensiva militar de Donald Trump, que ya lleva meses tomando cada día más dimensión. Los titulares internacionales de los 27 reclaman una «desescalada» y exigen a EE. UU. que «actúen siempre con respeto hacia el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Hay que recordar que el gobierno español no llegó a reconocer los resultados de las elecciones venezolanas de julio de 2024, que ratificaron al presidente Nicolás Maduro al frente del ejecutivo. El sucesor de Hugo Chávez acumula ya 13 años en el poder en el país caribeño. Aun así, alegan que solo apoyan «las iniciativas para llegar a una solución democrática», recordando la amplia acogida de personas que han salido de Venezuela «por motivos políticos».

el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / EP

Condena del Kremlin

El gobierno ruso ha sido sustancialmente más vehemente que las autoridades de la UE a la hora de condenar las acciones de Trump. En un comunicado, el Kremlin ha condenado la ofensiva, y ha asegurado que se fundamenta en «pretextos insostenibles». «La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad», ha argumentado el ministro de exteriores del gobierno de Vladímir Putin, Serguéi Lavrov. En este sentido, ha expresado su «solidaridad con el pueblo venezolano», y ha llamado a que se «garantice el derecho a determinar su destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar».

La guerra fría con China

El ataque sobre Caracas se ha producido en medio de un acercamiento significativo entre el gobierno de Maduro y el de Xi Jinping. De hecho, pocas horas antes de la ofensiva trumpista, una delegación diplomática china se había desplazado a Venezuela para encontrarse con las autoridades del país, liderada por el enviado especial de Pekín para los asuntos de América Latina, Qiu Xiaoqi. En el encuentro, según celebró la presidencia venezolana, se «ratificó el carácter indestructible de la hermandad entre Caracas y Pekín», en un mensaje velado hacia la Casa Blanca. Qiu Xiaoqi, por su parte, expresó a Maduro el carácter «estratégico y a prueba de todo» de los acuerdos bilaterales entre las dos potencias.