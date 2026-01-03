La comunitat internacional crida a la “desescalada” a Veneçuela

La comunitat internacional segueix de prop l’escalada militar a Veneçuela amb l’atac dels Estats Units a Caracas i altres indrets estratègics del país caribeny. Els ministres d’exteriors de la Unió Europea monitoren la situació “de manera coordinada” sota la coordinació de l’Alta Representant Kaja Kallas, segons ha confirmat en un comunicat el departament que dirigeix José Luís Albares. En el seu primer posicionament públic al respecte, Albares ha fet una crida a “trobar una solució pacífica i negociada a la crisi” oberta per l’ofensiva militar de Donald Trump, que ja fa mesos que pren cada dia més dimensió. Els titulars internacionals dels 27 reclamen una “desescalada” i exigeixen als EUA que “actuïn sempre amb respecte cap al Dret Internacional i als principis de la Carta de les Nacions Unides”.
Cal recordar que el govern espanyol no va arribar a reconèixer els resultats de les eleccions veneçolanes del juliol del 2024, que van ratificar el president Nicolás Maduro al capdavant de l’executiu. El successor d’Hugo Chávez acumula ja 13 anys al poder al país caribeny. Tot i això, al·leguen que només donen suport “a les iniciatives per arribar a una solució democràtica”, tot recordant l’ampla acollida de persones que han sortit de Veneçuela “per motius polítics”.
Condemna del Kremlin
El govern rus ha estat substancialment més vehement que les autoritats de la UE a l’hora de condemnar les accions de Trump. En un comunicat, el Kremlin ha condemnat l’ofensiva, i ha assegurat que es fonamenta en “pretexts insostenibles”. “L’hostilitat ideològica ha triomfat sobre el pragmatisme empresarial i la voluntat de construir relacions de confiança i previsibilitat”, ha argumentat el ministre d’exteriors del govern de Vladímir Putin, Serguei Lavrov. En aquest sentit, ha expressat la seva “solidaritat amb el poble veneçolà”, i ha cridat al fet que es “garanteixi el dret a determinar el seu destí sense cap intervenció externa destructiva, i molt menys militar”.
La guerra freda amb la Xina
L’atac sobre Caracas s’ha produït enmig d’un acostament significatiu entre el govern de Maduro i el de Xi Jinping. De fet, poques hores abans de l’ofensiva trumpista, una delegació diplomàtica xinesa s’havia desplaçat a Veneçuela per trobar-se amb les autoritats del país, liderada per l’enviat especial de Pequín per als afers de l’Amèrica Llatina, Qiu Xiaoqi. En la trobada, segons va celebrar la presidència veneçolana, es va “ratificar el caràcter indestructible de la germanor entre Caracas i Pequín”, en un missatge velat cap a la Casa Blanca. Qiu Xiaoqi, per la seva banda, va expressar a Maduro el caràcter “estratègic i a prova de tot” dels acords bilaterals entre les dues potències.