Octubre comienza con un fin de semana pasado por agua en casi toda Cataluña

Cataluña vivirá el primer fin de semana de octubre aún marcado por el temporal de lluvias que sacude el país desde el pasado martes. Este viernes se esperan lluvias importantes en la mitad sur del oeste durante la primera parte del día. Unas lluvias que caerán de forma continuada en las Tierras del Ebro, y de manera dispersa e intermitente en el resto del tercio oeste y Campo de Tarragona; motivo por el cual Protección Civil ha enviado un Es-Alert alertando de inundaciones importantes en el Bajo Ebro y el Montsià y recomienda no salir de casa.

Durante la segunda mitad del día estas lluvias se extenderán hasta el Pirineo, Prepirineo, prelitoral y en la mitad sur del litoral y prelitoral y se han puesto en alerta amarilla por lluvia todas las comarcas del litoral catalán desde el Montsià hasta el Maresme. Las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que en general las lluvias serán de intensidad entre débil y moderada y dejarán acumulaciones entre escasas y poco abundantes, aunque en el caso de las comarcas donde hay avisos activados por parte del Meteocat estas lluvias pueden ser localmente fuertes o torrenciales y abundantes o muy abundantes, incluso, extremadamente abundantes en el extremo sur.

De hecho, desde el Meteocat alertan que este temporal de lluvias puede ir acompañado de tormenta y tiempo violento con mangas, tornados o fuertes rachas de viento. En cuanto a la temperatura, la mínima bajará ligeramente con la excepción del sector noroccidental, donde esta podría llegar a subir ligeramente. En el caso de la máxima, esta será similar o puede ser ligeramente más baja en el noreste del país, mientras que en el resto del país puede bajar ligeramente con caídas moderadas en Poniente y el Ebro.

Fin de semana mojado

Durante las jornadas de sábado y domingo la situación no diferirá mucho de la ya registrada durante toda esta semana. En cuanto a sábado se esperan chubascos dispersos en puntos del litoral y prelitoral, sobre todo en la mitad este, hasta media mañana. A partir de entonces las lluvias se distribuirán por todo el país en el interior y en tramos de costa y hacia el final del día solo se situarán en puntos de la mitad sur del litoral. Unos chubascos que según el Meteocat «serán de intensidad entre débil y moderada, localmente fuerte, y acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes en general, puntualmente abundantes. Localmente, podrán ir acompañados de tormenta y no se descartan fenómenos de tiempo violento».

🌦️El cap de setmana i dilluns continuaran marcats per ruixats a diversos punts del país que localment seran intensos.



🌡️La temperatura no presentarà canvis. pic.twitter.com/huE52bbxOM — Meteocat (@meteocat) October 1, 2026

En el caso de domingo los chubascos continuarán siendo irregulares repartiéndose por casi todo el país, sobre todo en puntos del litoral y prelitoral. A partir del mediodía estas lluvias se desplazarán hacia el interior y zonas de montaña. En general, las lluvias serán de intensidad débil o moderada aunque pueden ir acompañadas de tormenta y acumular cantidades abundantes de lluvia de forma local.