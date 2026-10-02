L’octubre s’estrena amb un cap de setmana passat per aigua a gairebé tota Catalunya

Catalunya viurà el primer cap de setmana d’octubre encara marcat pel temporal de pluges que sacseja el país des del passat dimarts. Aquest divendres s’esperen pluges importants a la meitat sud de l’oest durant la primera part del dia. Unes pluges que cauran de forma continuada a les Terres de l’Ebre, i de manera dispersa i intermitent a la resta del terç oest i Camp de Tarragona; motiu pel qual Protecció Civil ha enviat un Es-Alert alertant d’inundacions importants al Baix Ebre i el Montsià i recomana no sortir de casa.
Durant la segona meitat del dia aquestes pluges s’estendran fins al Pirineu, Prepirineu, prelitoral i a la meitat sud del litoral i prelitoral i s’han posat en alerta groga per pluja totes les comarques del litoral català des del Montsià fins al Maresme. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que en general les pluges seran d’intensitat entre feble i moderada i deixaran acumulacions entre minses i poc abundants tot i que en el cas de les comarques on hi ha avisos activats per part del Meteocat aquestes pluges poden ser localment fortes o torrencials i abundants o molt abundants, fins i tot, extremament abundants a l’extrem sud.
De fet, des del Meteocat alerten que aquest temporal de pluges pot anar acompanyat de tempesta i temps violent amb mànegues, tornados o fortes ratxes de vent. Pel que fa a la temperatura la mínima baixarà lleugerament amb l’excepció del sector nord-occidental, on aquest podria arribar a pujar lleugerament. En el cas de la màxima aquesta serà similar o pot ser lleugerament més baixa al nord-est del país mentre que a la resta del país pot baixa lleugerament amb caigudes moderades a Ponent i l’Ebre.
Cap de setmana remullat
Durant les jornades de dissabte i de diumenge la situació no distarà molt de la ja registrada durant tota aquesta setmana. Pel que fa a dissabte s’esperen ruixats dispersos a punts del litoral i prelitoral, sobretot a la meitat est, fins a mig matí. S partir de llavors les pluges es distribuiran per tot el país a l’interior i a trams de costa i cap al final del dia només se situaran en punts de la meitat sud del litoral. Uns xàfecs que segons el Meteocat “seran d’intensitat entre feble i moderada, localment forta, i acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants en general, puntualment abundants. Localment, podran anar acompanyats de tempesta i no es descarten fenòmens de temps violent”.
🌦️El cap de setmana i dilluns continuaran marcats per ruixats a diversos punts del país que localment seran intensos.— Meteocat (@meteocat) October 1, 2026
🌡️La temperatura no presentarà canvis. pic.twitter.com/huE52bbxOM
En el cas de diumenge els ruixats continuaran sent irregulars repartint-se per gairebé tot el país sobretot a punts del litoral i prelitoral. A partir del migdia aquestes pluges es desplaçaran fins a l’interior i zones de muntanya. En general, les pluges seran d’intensitat feble o moderada tot i que poden anar acompanyades de tempesta i acumulat quantitats abundants de pluja de forma local.