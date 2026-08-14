Méteo | Nubes y chubascos en un fin de semana sin tregua para el calor

Catalunya se prepara para un fin de semana que tendrá en las nubes a sus máximas protagonistas. Estas se apoderarán de buena parte del cielo del territorio, llegando a dejar chubascos de intensidad moderada en algunos puntos del país. Sin embargo, el cambio meteorológico no vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que continuarán con máximas ampliamente por encima de los 30 grados y mínimas que no bajarán de los 25 en ningún momento de la jornada. De esta manera, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tiene activados hasta tres avisos diferentes durante estos días: uno por calor intensa durante el día, uno por bochorno nocturno y el último por intensidad de lluvia.

Este viernes comienza con un ambiente soleado que se mantendrá hasta el mediodía, cuando nubarrones en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral. También llegarán por el oeste a lo largo de la tarde, en estos sectores el cielo quedará entre parcialmente y muy nublado. Es también a partir de este momento que se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta y localmente de granizo en el Pirineo y Prepirineo, especialmente en el sector occidental, y en puntos del prelitoral. Durante la tarde, los chaparrones se desplazarán hacia puntos de las comarcas centrales y, al final del día, a puntos del tercio oeste. Las lluvias serán de intensidad entre débil y moderada y podrían venir acompañadas de barro en puntos concretos del territorio.

Tanto las temperaturas mínimas como las máximas aumentarán respecto al jueves y se esperan valores máximos en Ponent en torno a los 40 grados y entre 34 y 39 grados en el resto del interior del territorio. Por este motivo, el Meteocat tiene activado el Aviso de Situación Meteorológica de Peligro por Calor en nivel 3 de 6 en las comarcas del interior y en la costa de Barcelona y Tarragona. El ambiente cálido se mantendrá durante la noche, cuando no dejaremos atrás el Aviso de Situación Meteorológica de Peligro por Calor nocturno. La alerta está activada en un nivel 2 de 6 y afectará principalmente la costa de Barcelona y todo el litoral sur del país.

Chubascos intensos en el tercio noroeste

De cara al sábado, la previsión es que la nubosidad aumente durante la mañana en todo el país, de manera que el cielo quedará en conjunto cubierto poco antes del mediodía. En este punto del día, se iniciará la precipitación en forma de chubascos en el Pirineo y Prepirineo, aunque también se espera en otros puntos del interior de Catalunya, sobre todo del tercio norte y oeste. Serán de intensidad entre débil y moderada, localmente acompañados de tormenta y de granizo en el Pirineo y Prepirineo, si bien no se descartan que sean de intensidad fuerte. De hecho, el Meteocat tiene también activado el Aviso de Situación Meteorológica de Peligro por Intensidad de lluvia en 30 minutos. La alerta es de nivel 1 de 6 y afectará sobre todo las comarcas de Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y la Vall d’Aran. La situación debería mejorar de cara al domingo, cuando no hay previstos ningún aviso de las autoridades y las temperaturas podrían bajar ligeramente, aunque se mantendrán los nubarrones.