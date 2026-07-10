El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), prevé que este fin de semana haya una tregua después del episodio de calor extremo vivido estos días. Las temperaturas bajarán un poco respecto a los picos históricos que se han registrado entre este miércoles y jueves, pero el ambiente continuará siendo plenamente veraniego. El pequeño respiro del calor intenso será pasajero, porque el domingo el mercurio volverá a subir coincidiendo con una nueva ola de calor.

Las previsiones del Meteocat indican que la dinámica atmosférica comenzará a cambiar este viernes con un descenso progresivo de las temperaturas que se consolidará el sábado, reduciendo entre 3 y 5 grados los termómetros respecto a los picos históricos alcanzados a mitad de semana. A pesar de esta tregua, el ambiente continuará siendo plenamente veraniego y caluroso.

De hecho, este viernes por la tarde todavía se podrán rozar los 40 °C en puntos de Ponent y del valle del Ebro, mientras que en la costa se mantendrá la sensación de bochorno intenso. Además, la jornada de viernes estará marcada por la inestabilidad en alta montaña, donde crecerán nubes de tarde que descargarán chubascos y tormentas locales, localmente intensas, en el Pirineo y Prepirineo, unas lluvias que desaparecerán de cara a un sábado que será completamente soleado y ligeramente más soportable en gran parte del territorio.

Una mujer se moja la cabeza por el calor | David Zorrakino / Europa Press

Nuevo episodio de calor extremo

Este alivio, sin embargo, tiene fecha de caducidad inmediata, ya que el domingo los termómetros volverán a acelerar de forma generalizada y la estabilidad será absoluta. El sol radiante y una nueva masa de aire cálido en las capas altas de la atmósfera propiciarán una subida notable de las temperaturas que marcará el inicio de una nueva ola de calor persistente de cara a la semana próxima. Las noches volverán a ser especialmente duras para conciliar el sueño, con mínimas tropicales por encima de los 20 °C en casi todo el interior y tórridas, rozando los 25 °C, en la línea del litoral.

El nuevo episodio de calor extremo durará, como mínimo, hasta el miércoles, con temperaturas que serán comparables a las que ya se produjeron el miércoles pasado con valores «récord» en varios municipios catalanes. El martes de la semana pasada Vinebre rozó los 44 °C y se superaron los 43 °C en Riba-roja d’Ebre o en Torroja del Priorat, unas temperaturas de más de 40 °C que ganaron extensión a todo el interior del país. El miércoles, Vinebre acabó alcanzando los 44,1 °C y los 40 llegaron a lo largo de toda la costa y el prelitoral, un hecho muy poco habitual en esta época del año.

Un helicóptero descarga agua sobre el incendio forestal entre Aiguamúrcia y el Pla de Manlleu / ACN

Precaución por el elevado riesgo de incendio

Ante este escenario de cielo despejado, calor desbocado y una ausencia total de precipitaciones a medio plazo, las autoridades mantienen la máxima preocupación en cuanto al medio natural; Protección Civil y los Agentes Rurales piden extremar las precauciones y la colaboración ciudadana, ya que el riesgo de incendio forestal se disparará nuevamente a niveles críticos en buena parte de las comarcas catalanas. La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha avisado que durante la tregua de este fin de semana es posible que gradúen un poco la situación respecto al plan Procicat por el calor, pero estando en una situación «delicada» por el elevado riesgo de incendios, ha indicado que seguirán en emergencia y se valorará día a día. Hay un total de 219 municipios catalanes que tienen activado el nivel 4 del Plan Alfa y ha pedido a la ciudadanía mucha precaución en los entornos forestales.