El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), preveu que aquest cap de setmana hi hagi una treva després de l’episodi de calor extrema viscut aquests dies. Les temperatures baixaran una mica respecte als pics històrics que s’han registrat entre aquest dimecres i dijous, però l’ambient continuarà sent plenament estiuenc. El petit respir a la calor intensa serà passatger, perquè diumenge el mercuri es tornarà a enfilar coincidint amb una nova onada de calor.
Les previsions del Meteocat indiquen que la dinàmica atmosfèrica començarà a canviar aquest divendres amb un descens progressiu de les temperatures que es consolidarà dissabte, rebaixant entre 3 i 5 graus els termòmetres respecte als pics històrics assolits a mitja setmana. Tot i aquesta treva, l’ambient continuarà sent plenament estiuenc i calorós.
De fet, aquest divendres a la tarda encara es podran fregar els 40 °C a punts de Ponent i de la vall de l’Ebre, mentre que a la costa es mantindrà la sensació de xafogor intensa. A més, la jornada de divendres estarà marcada per la inestabilitat a alta muntanya, on creixeran nuvolades de tarda que descarregaran ruixats i tempestes locals, localment intenses, al Pirineu i Prepirineu, unes pluges que desapareixeran de cara a un dissabte que serà completament assolellat i lleugerament més suportable a gran part del territori.
Nou episodi de calor extrema
Aquest alleujament, però, té data de caducitat immediata, ja que diumenge els termòmetres tornaran a prémer l’accelerador de forma generalitzada i l’estabilitat serà absoluta. El sol radiant i una nova massa d’aire càlid a les capes altes de l’atmosfera propiciaran una pujada notable de les temperatures que marcarà l’inici d’una nova onada de calor persistent de cara a la setmana vinent. Les nits tornaran a ser especialment dures per agafar el son, amb mínimes tropicals per sobre dels 20 °C a gairebé tot l’interior i tòrrides, fregant els 25 °C, a la línia del litoral.
El nou episodi de calor extrema durarà, com a mínim, fins dimecres, amb temperatures que seran comparables a les que ja es van produir dimecres passat amb valors “rècord” a diversos municipis catalans. El dimarts de la setmana passada Vinebre va fregar els 44 °C i es van superar els 43 °C a Riba-roja d’Ebre o a Torroja del Priorat, unes temperatures de més de 40 °C que van guanyar extensió a tot l’interior del país. Dimecres, Vinebre va acabar assolint els 44,1 °C i els 40 van arribar al llarg de tota la costa i el prelitoral, un fet molt poc habitual en aquesta època de l’any.
Precaució per l’elevat risc d’incendi
Davant d’aquest escenari de cel serè, calor desbocada i una absència total de precipitacions a mitjà termini, les autoritats mantenen la màxima preocupació pel que fa al medi natural; Protecció Civil i els Agents Rurals demanen extremar les precaucions i la col·laboració ciutadana, ja que el risc d’incendi forestal es dispararà novament a nivells crítics a bona part de les comarques catalanes. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha avisat que durant la treva d’aquest cap de setmana és possible que graduïn una mica la situació respecte al pla Procicat per la calor, però en estar en una situació “delicada” per l’elevat risc d’incendis, ha indicat que seguiran en emergència i es valorarà dia a dia. Hi ha un total de 219 municipis catalans que tenen activat el nivell 4 del Pla Alfa i ha demanat a la ciutadania molta precaució als entorns forestals.