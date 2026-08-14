Méteo | Núvols i ruixats en un cap de setmana sense treva per a la calor

Catalunya es prepara per a un cap de setmana que tindrà en els núvols els seus màxims protagonistes. Aquests s’apoderaran de bona part del cel del territori, arribant a deixar ruixats d’intensitat moderada en alguns punts del país. Tanmateix, el canvi meteorològic no vindrà acompanyat d’un descens de les temperatures, que continuaran amb màximes folgadament per sobre dels 30 graus i mínimes que no baixaran dels 25 en cap moment de la jornada. D’aquesta manera, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té activats fins a tres avisos diferents durant aquests dies: un per calor intensa durant el dia, un per xafogor nocturna i el darrer per intensitat de pluja.
Aquest divendres arrenca amb un ambient assolellat que es mantindrà fins al migdia, quan nuvolades al Pirineu, Prepirineu i prelitoral. També n’arribaran per l’oest al llarg de la tarda, en aquests sectors el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. És també a partir d’aquest moment que s’esperen alguns ruixats acompanyats de tempesta i localment de calamarsa al Pirineu i Prepirineu, especialment al sector occidental, i a punts del prelitoral. Durant la tarda, els xàfecs es desplaçaran cap a punts de les comarques centrals i, al final del dia, a punts del terç oest. Les pluges seran d’intensitat entre feble i moderada i podrien venir acompanyades de fang en punts concrets del territori.
Tant les temperatures mínimes com les màximes augmentaran respecte a dijous i s’esperen valors màxims a Ponent entorn dels 40 graus i entre 34 i 39 graus a la resta de l’interior del territori. Per aquest motiu, el Meteocat té activat l’Avís de Situació Meteorològica de Perill per Calor en nivell 3 de 6 a les comarques de l’interior i a la costa de Barcelona i Tarragona. L’ambient càlid es mantindrà durant la nit, quan no deixarem enrere l’Avís de Situació Meteorològica de Perill per Calor nocturna. L’alerta està activada en un nivell 2 de 6 i afectarà principalment la costa de Barcelona i tot el litoral sud del país.
Ruixats intensos al terç nord-oest
De cara a dissabte, la previsió és que la nuvolositat augmenti durant el matí arreu del país, de manera que el cel quedarà en conjunt tapat poc abans del migdia. En aquest punt del dia, s’iniciarà la precipitació en forma de ruixats al Pirineu i Prepirineu, tot i que també se n’espera a altres punts de l’interior de Catalunya, sobretot del terç nord i oest. Seran d’intensitat entre feble i moderada, localment acompanyats de tempesta i de calamarsa al Pirineu i Prepirineu, si bé no se’n descarten que siguin d’intensitat forta. De fet, el Meteocat té també activat l’Avís de Situació Meteorològica de Perill per Intensitat de pluja en 30 minuts. L’alerta és de nivell 1 de 6 i afectarà sobretot les comarques del Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran. La situació hauria de millorar de cara a diumenge, quan no hi ha previstos cap avís de les autoritats i les temperatures podrien baixar lleugerament, tot i que es mantindran les nuvolades.