Catorce comarcas en alerta por una nueva oleada de lluvias abundantes

Este viernes comienza un fin de semana que se espera pasado por agua. Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias intensas y abundantes que afectarán un total de catorce comarcas catalanas a partir de esta noche y al menos durante toda la jornada del sábado. Las autoridades advierten que las acumulaciones de agua pueden ser «importantes en poco tiempo» y no descartan que se puedan producir episodios como el de este martes en Badalona, donde hubo inundaciones en calles y bajos. El jefe de Predicción y Vigilancia del Meteocat, Santi Segalà, ha detallado en una atención a los medios celebrada este viernes que hay una «probabilidad alta» de que las lluvias superen los 20 milímetros en 30 minutos y la acumulación de agua los 100 milímetros en 24 horas.

En concreto, las zonas que se encuentran en peligro alto -nivel 3 de un total de 6- por intensidad de lluvia son: el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany y l’Alt Empordà. También afectadas por la activación de este aviso, pero en una situación de peligro moderado encontramos las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Moianès, Osona y la Garrotxa. Tanto en el primer como en el segundo caso, las autoridades advierten que los chubascos podrían ir localmente acompañados de tormenta y en algunos puntos también de granizo. La situación de peligro se mantendrá de cara a toda la jornada del sábado, cuando se esperan precipitaciones en todo el país.

Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), la cantidad de precipitación acumulada en la mitad este y el resto del litoral y prelitoral central podría llegar a ser extremadamente abundante, con cifras superiores a los 100 mm en menos de 24 horas. Por este motivo, las autoridades han activado también el aviso moderado por acumulación de lluvia durante gran parte del día en toda la costa de Barcelona, el Maresme y la Selva, así como en el Vallès Oriental y Occidental.

🌨 Pasamos a fase de alerta #INUNCAT por previsión de lluvias intensas y abundantes (20 l/m2 en 30 minutos) a partir de esta noche y sobre todo mañana sábado 20/12, principalmente en comarcas de Barcelona y Girona.#AlertaCat https://t.co/GJT1pXAooX pic.twitter.com/spxEHMTjqJ — Protección civil (@emergenciescat) December 19, 2025

No se descarta enviar las alertas móviles

Fijándose en la tarde de este viernes y la jornada del sábado, la subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha pedido “mucha prevención y mucha vigilancia”, teniendo en cuenta que es Navidad y hay actividades al aire libre. “Si vemos que empieza a llover y en el municipio tenemos un tren de Navidad que da vueltas, entonces detengámoslo, no es el momento para que esté funcionando”, ha ejemplificado. Protección Civil ya ha enviado recomendaciones a los ayuntamientos advirtiéndoles de la previsión meteorológica. Asimismo, no ha descartado que se envíen mensajes ES-Alert a la población en caso de que sea necesario, es decir, si las tormentas afectan una zona “amplia” y de manera “prolongada”.