Catorze comarques en alerta per una nova tongada de pluges abundants

Aquest divendres arrenca un cap de setmana que s’espera passat per aigua. Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla Inuncat per previsió de pluges intenses i abundants que afectaran un total de catorze comarques catalanes a partir d’aquest vespre i almenys durant tota la jornada de dissabte. Les autoritats avisen que les acumulacions d’aigua poden ser “importants en poca estona” i no descarten que es puguin produir episodis com el d’aquest dimarts a Badalona, on hi va haver inundacions a carrers i baixos. El cap de Predicció i Vigilància del Meteocat, Santi Segalà, ha detallat en una atenció als mitjans celebrada aquest divendres que hi ha una “probabilitat alta” que les pluges superin els 20 mil·límetres en 30 minuts i l’acumulació d’aigua els 100 mil·límetres en 24 hores.
En concret, les zones que es troben en perill alt -nivell 3 d’un total de 6- per intensitat de pluja són: el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. També afectades per l’activació d’aquest avís, però en una situació de perill moderat trobem les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Moianès, Osona i la Garrotxa. Tant en el primer com en el segon cas, les autoritats avisen que els xàfecs podrien anar localment acompanyats de tempesta i en alguns punts també de la calamarsa. La situació de perill es mantindrà de cara a tota la jornada de dissabte, quan s’espera precipitacions arreu del país.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la quantitat de precipitació acumulada a la meitat est i la resta del litoral i prelitoral central podria arribar a ser extremadament abundant, amb xifres superiors als 100 mm en menys de 24 hores. Per aquest motiu, les autoritats han activat també l’avís moderat per acumulació de pluja durant gran part del dia a tota la costa de Barcelona, el Maresme i la Selva, així com al Vallès Oriental i Occidental.
🌨 Passem a fase d'alerta #INUNCAT per previsió de pluges intenses i abundants (20 l/m2 en 30 minuts) a partir d'aquest vespre i sobretot demà dissabte 20/12, principalment a comarques de Barcelona i Girona.#AlertaCat https://t.co/GJT1pXAooX pic.twitter.com/spxEHMTjqJ— Protecció civil (@emergenciescat) December 19, 2025
No es descarta enviar les alertes mòbils
Posant la mirada en la tarda d’aquest divendres i la jornada de dissabte, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat “molta prevenció i molta vigilància”, tenint en compte que és Nadal hi ha activitats a l’aire lliure. “Si veiem que comença a ploure i al municipi tenim un tren de Nadal que fa voltes, doncs aturem-lo, no és el moment que estigui funcionant”, ha exemplificat. Protecció Civil ja ha enviat recomanacions als ajuntaments advertint-los de la previsió meteorològica. Així mateix, no ha descartat que s’enviïn missatges ES-Alert a la població en cas que sigui necessari, és a dir, si les tempestes afecten una zona “àmplia” i de manera “perllongada”.