Josep Fontana (1931-2018) era y será un historiador de referencia. Por eso, no se puede desperdiciar cualquier nota, conferencia, manuscrito o idea que dejara en el cajón. Con esta idea, Eumo Editorial y la Universidad Pompeu Fabra pidieron a Jaume Claret, doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya, recuperar todo un material que Fontana tenía sobre el franquismo.

El producto final es un estudio colosal y comprensible sobre el nacimiento y el mantenimiento de la dictadura franquista titulado, simplemente, El franquismo. Un concepto enorme que Claret, junto con Neus Ballbé y el apoyo de Pelegrí Viader, Raquel Bouso, Anna Magre, Lola Pons y Santi Lewin-Ritcher, han podido convertir en un ensayo histórico que sirve para entender la dimensión de Francisco Franco, del franquismo, su historia y sus consecuencias. De hecho, y como explican los autores de la obra, el libro es una herramienta muy útil de «conocimiento para la sociedad».

Portada del libro de Fontana editado por Eumo/QS

Un guion claro

El libro, de fácil lectura y sistematizado de tal manera que facilita la consulta rápida y clara, se divide en tres capítulos. Francisco Franco. Apuntes para una biografía, donde se expone cómo era «antes de ser caudillo«, la invención del personaje, su pensamiento y su visión económica e histórica. Un capítulo extraordinariamente documentado, sin ser pesado, que enlaza obras, estudios y fuentes diversas para corroborar cada una de las afirmaciones o conclusiones que sacaba Fontana.

El segundo capítulo, que aborda cómo se organizó el nuevo régimen, triangulando, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes rostros de la represión, el fortalecimiento de Falange y la definición de «el estado campamental«, la idea franquista del Estado. Asimismo, la parte final hace una autopsia rigurosa y académica de lo que fue la dictadura y describe la Cataluña franquista, cómo se institucionalizó el régimen, su política exterior, la creación de la resistencia y la conocida como Transición que Fontana siempre describía como «pacto de transacción».

Una radiografía

El Franquismo supone una fe de vida de lo que supuso un régimen que solo tenía por objetivo acabar con la disidencia. Es decir, lo que define como un sistema que tenía una «tarea de depuración ejercida» contra lo que consideraban «una parte corrompida y enferma de la sociedad». De hecho, uno de los grandes logros del libro es acabar de una vez con la justificación de la violencia franquista como contrapunto a la violencia del otro bando. Cifras, datos y estudios que acaban con un mito y consolidan la idea de la «represión depuradora» que perpetró el franquismo.

El dibujo que Fontana hace a través de sus estudios, notas y clases ahora permite captar la dimensión de Franco desde un punto de vista científico e histórico y explica, en cierta manera, la creación viciada de un Estado que se ha prolongado más allá de su muerte. El libro aporta detalles interesantísimos que permiten captar una idea global de la magnitud de la tragedia que supuso el franquismo, especialmente en Cataluña. Además, destaca la represión especializada en el colectivo de maestros, el papel de la Iglesia, la protección del Opus Dei o la perversión de la historia de España. El libro es una llave inglesa que permite con eficacia entender la dimensión del franquismo.