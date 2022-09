L’alta tecnologia catalana exporta un 34,8% més

Catalunya ha exportat productes industrials d’alt contingut tecnològic per valor de 3.220,9 milions d’euros durant el segon trimestre del 2022, un 34,8% més que durant el mateix període de 2021. Segons dades publicades per l’Idescat, l’alta tecnologia catalana lidera les vendes internacionals de productes industrials, molt per sobre dels augments de la resta de partides. El segment de productes de contingut tecnològic baix ha accelerat en prop del 15%, mentre que el mitjà- baix ho ha fet en el 28,7% i el mitjà alt s’ha quedat en el 15,2%.

Per sectors, els productes farmacèutics tornen a liderar les exportacions tecnològiques catalanes, amb un creixement de les vendes exteriors del 36,6% interanual, fins als 2.470,1 milions d’euros, el màxim de la sèrie històrica. Les exportacions informàtiques catalanes han crescut un 25,1%, mentre que el volum d’Altres productes, si bé és molt més limitat que els sectors definits, registra un crixement del 279%.

Els productes farmacèutics són els principals impulsors de l’augment de les vendes dels productes d’alta càrrega tecnològica / ACN/ ACN

Si bé l’augment relatiu ha estat major entre els productes d’alta càrrega tecnològica, els altres nivells de la producció industrial han acabat per acumular una facturació absoluta més elevada. Així, el valor de les vendes de productes considerats de nivell tecnològic mitjà-alt ha fregat els 10.250 milions d’euros, liderat pels productes químics i els materials i equips elèctrics; mentre que els de nivell baix han superat els 6.109 milions. Per territoris, Catalunya ha millorat més els seus resultats exportadors a fora de la Unió Europea que entre els socis continentals.

Les importacions, a l’alça

La balança exterior de la indústria catalana augmenta, però, per tots dos vessants. Les compres internacionals de productes d’alta tecnologia han crescut un 37,7% durant el segon trimestre del curs, mentre que les de nivell baix s’han quedat en una alça del 20,2%. Com en el cas de les exportacions, l’adquisició de productes industrials ha registrat un creixement més significatiu a fora de la UE que dins el continent.