Piqué i líders de start-ups, en la candidatura per dirigir Barcelona Global

Maite Barrera es postula com a candidata única a presidir Barcelona Global. El Consell de Supervisió de l’associació ha avalat aquest dijous la candidatura de l’empresària fundadora de Bluecap. Entre la seva llista de membres -on hi ha nou incorporacions noves- de la candidatura hi ha Gerard Piqué, el jugador del Barça i empresari que omple les notícies per la seva recent ruptura amb la cantant Shakira. També hi ha els líders de start-ups catalanes amb més trajectòria internacional, Enric Asunción, director general de Wallbox i Oscar Pierre, fundador de Glovo. Amb tot, Barrera es presenta amb una candidatura jove i forta que ella mateixa defineix com una barreja entre “l’èxit dels sectors tradicionals” i “la nova economia”.

Glovo, un dels unicorns catalans més famosos dedicat al comerç instantani, el 10 de gener de 2022 / Europa Press

La candidatura de Barrera ha estat la única que s’ha presentat per substituir a l’actual presidenta, Aurora Catà. A part dels empresaris més famosos ja mencionats, la candidata també porta dins la seva llista altres grans empresaris. També s’hi incorporen noms com Dani Puig, Oriol Pinya, Francesca Bria, Josep Lluís Sanfeliu, Eloi Planes, Juan Antonio Alcaraz i Javier Pérez-Tenessa. Així doncs, ella mateixa ha assegurat en un comunicat que ha triat “referents d’èxit en els camps respectius que van des de la creació d’unicorns, la medicina, l’acadèmia, la sostenibilitat, l’àmbit digital, la cultura, l’edició o l’esport”.

Noves incorporacions i una llista jove

Tal com està previst, la candidatura se sotmetrà al vot dels socis de Barcelona Global el pròxim 27 de juny en l’Assemblea General de l’entitat.Tot i això, és la única candidata que s’ha presentat i té tots els números d’endur-se la victòria. Segons ha explicat Barrera, la seva llista inclou molts noms lligats a tots els sectors, sobretot el de l’emprenedoria. Per tal de donar-li importància a aquest últim camps, la llista de Barrera suggereix que una de les vicepresidències recau en oscar Pierre, el fundador i director general de Glovo. En el cas de Gerard Piqué, la candidata no ha especificat quin serà el càrrec del blaugrana.