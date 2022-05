Multinacionals i start-ups s’alien per afrontar reptes del sector

Les start-ups guanyen força quan es parla d’innovació. Així doncs, no és d’estranyar que les empreses més grans dediquin temps a trobar empreses més petites amb les que col·laborar per trobar les solucions als reptes del sector audiovisual. Davant d’aquesta necessitat de sinergies, Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa adherida al departament d’Empresa i Treball, ha creat un projecte per connectar multinacionals i start-ups per tal de trobar la solució personalitzada als problemes que s’els presenten en el futur de la tecnologia i la innovació.

En el marc de l’ISE (Integrated Systems Europe), el congrés d’audiovisuals més gran del món, Acció ha decidit implementar una nova iniciativa per fer el que sempre fan: “Crear connexions entre empreses”, ha explicat el director general d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat, Lluís Juncà. Segons les seves dades, vuit empreses multinacionals han decidit participar en la iniciativa i han aportat diferents reptes, “un total de 300”, ha dit, per millorar les seves empreses: “L’objectiu es connectar petits amb grans i externs i interns”, ha dit Juncà, fent referència al fet que la participació és variada entre empreses catalanes i internacionals.

Vuit multinacionals presenten els seus reptes

Els reptes que han presentat les multinacionals van completament lligats a les seves necessitats, però també a les necessitats del sector. Una de les participants és Filmin, la plataforma fundada a Catalunya que permet veure pel·lícules -sobretot d’autor i independents- amb una subscripció mensual. En unes declaracions a El Món, Eduard Terradas, director tecnològic de la companyia ha explicat que gràcies a la iniciativa d’Acció han pogut contactar amb empreses que podien ajudar a resoldre els seus reptes: “Acció ens ha ajudat a triar diferents col·laboradors, a fer una mica el triatge”, ha dit el director tecnològic.

El conseller Roger Torrent | ACN

Pel que fa als reptes que ha presentat la companyia catalana, hi ha dos grans eixos. Per una banda les recomanacions de la plataforma i per l’altra, l’automatització dels recursos i les imatges. “A Filmin intentem estar a la última perquè treballem en un sector molt canviant, per això aquestes iniciatives ens beneficien”, ha recordat Terradas. Així doncs, ha explicat que les diferents empreses amb les que s’ha anat reunint al llarg dels dos dies que ha durat la iniciativa -una desena de reunions internacionals i amb empreses catalanes-, “no només han plantejat maneres innovadores de resoldre els nostres reptes, sinó que també han aportat noves maneres de veure’ls”, ha dit el director tecnològic.

Entre les altres empreses que han participat en la proposta hi ha grans jugadores del mercat de l’audiovisual català com pot ser Mediapro, que encara controla totes les llicències per veure partits de futbol per la televisió, o bé Cellnex, l’empresa de telecomunicacions líder d’Europa i amb seu catalana. En definitiva, tal com ha explicat Juncà, “s’han fet més d’un centenar de reunions de l’àmbit audiovisual, que va des dels videojocs fins la cultura, ja que és molt ampli”.

La participació del Govern en el sector audiovisual

El departament d’Empresa i Treball, a través d’Acció, ha estat l’encarregat de posar en marxa aquest projecte de sinergies entre empreses. Paral·lelament, el conseller d’Empresa, Roger Torrent també ha presentat les dades del sector audiovisual, que ja acumula 3.600 empreses que facturen 6.700 milions d’euros i ocupen 31.000 treballadors. En aquest sentit doncs, “és un sector creixent i en constant moviment”, tal com ha afirmat el director tecnològic de Filmin.

Aquest projecte, a part, també potencia les connexions amb empreses internacionals. D’acord amb les dades, Catalunya ha captat gairebé 50 milions d’euros d’inversió estrangera el 2021 en el sector audiovisual, xifra que representa un augment interanual del 37% i el millor registre de la sèrie històrica. D’altra banda, el document també posa de manifest la presència de 213 start-ups catalanes del sector audiovisual (més d’un 11% del total de 1.900 start-ups catalanes), xifra que representa gairebé el doble que fa cinc anys.