Parlem s’alia amb el Govern per la defensa del català durant el Mobile

Parlem Telecom ha afirmat que col·laborarà amb el Govern per promoure la intel·ligència artificial i el català. Lacompanyia ja va anunciar que incrorporava un nou producte, la LAIA, un Xatbot en català que ja es pot trobar a les seves plataformes. Durant el Mobile World Congress (MWC), l’empresa ha rebut la visita de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb qui han tancat un acord de col·laboració per posar en marxa el projecte AINA, el primer assistent de veu en català.

“Combinar l’AINA amb la LAIA podria obrir moltes portes al català i a la seva defensa”, ha explicat Albert Llorens, director de creixement de negoci de Parlem,en unes declaracions a El Món. En aquest sentit, ell mateix ha explicat que les línies en les que treballa la Generalitat i la companyia “són molt similars” i ha afegit que “és imprescindible definir el català com una caracterísitca singular de la nostra terra“.

La companyia de telecomunicacions ha estat tota la setmana en el seu stand al MWC, on ha compartit espai amb d’altres companyies. De fet, una de les coses més positives que ha destacat el director de creixement de negoci han estat “les sinergies que han sorgit a partir de l’esdeveniment”. D’aquesta manera, Parlem ha centrat la seva aparició en el congrés en dos eixos molt definits: la defensa del català i la tecnologia.

La tornada a la presencialitat

Un dels impactes més positius de l’esdeveniment, segons ha comentat Llorens, ha estat “la tornada a la normalitat”, és a dir, el fet que el congrés hagi pogut fer-se físicament. En aquest sentit, ha recordat que és un aspecte “clau” per a continuar amb les reunions de negoci, sobretot en una empresa com la seva que no només treballar pel consumidor final sinó per a les empreses: “És molt positiu tenir trobades cara a cara perquè es crea un ambient molt més còmode”, ha reconegut el director de creixement.

Pel que fa als socis internacionals, Parlem no descarta continuar la seva expansió a països que no parlin català, però sempre, tal com ha explicat Llorens, “defensant territoris singulars com Catalunya”. A més, el director de creixement de negoci també ha explicat que ja operen al País Valencià, però que volen centrar-se en “expandir més la seva línia per a negocis“.