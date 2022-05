El Govern aposta per la innovació amb 21 projectes de contractació pública

El departament d’Economia i Hisenda, amb la col·laboració de sis altres departaments, ha presentat una solució alternativa a l’adjudicació de projectes públics a empreses privades. D’aquesta manera, presenten 21 projectes per millorar el país i les infraestructures i els obren a qualsevol empresa que pugui trobar-hi una solució. En aquests sentit, i gràcies al cofinançament dels fons FEDER (diners d’Europa), han aconseguit una base de 4,2 milions d’euros perquè cada empresa escollida pugui dur a terme el projecte. “L’objectiu és millorar l’administració pública amb la col·laboració publicoprivada“, ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda Jaume Giró.

El conseller ha donat el tret de sortida a la primera edició del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, aquest dimarts. Ell mateix ha descrit que el país es troba davant d’un repte que és la innovació. Així doncs, per tal d’aconseguir el millor futur possible, l’administració aposta per col·laborar amb empreses privades per trobar solucions a problemes socials, com per exemple la digitalització de les poblacions rurals o la disminució dels accidents de trànsit.

Cada projecte que ha presentat el Govern suposa un repte social diferent. D’aquesta manera, la Generalitat vol abordar grans temes que preocupen pel futur de Catalunya i trobar-hi una solució per avançar cap a un futur més “verd, digital, just i resistent”, tal com ha dit el conseller d’economia. Els 21 projectes, tal com ha descrit la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, no només volen “millorar alguns problemes d’arrel, sinó que també volen trencar la barrera que hi ha entre les empreses i l’administració pública“.

Un concurs obert a totes les empreses catalanes

Qualsevol empresa que cregui tenir la solució per algun dels 21 projectes del Govern pot presentar una solució. No hi ha cap classe de requisits per presentar-se a aquest concurs sinó que sense cap discriminació de mides, qualsevol empresa s’hi pot presentar. D’aquesta manera, tant les petites i mitjanes empreses, com les grans companyies i fins i tot les start-ups catalanes, poden optar al finançament públic per tal de dur a terme el projecte. “Si el sector públic ajuda al sector privat aquest creixerà i el país anirà millor”, ha definit Giró.

Maltilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat durant l’acte de presentació de la pàgina web dels ‘Next Generation Catalunya’

Fins ara, més de dos centenars d’empreses han participat a la presentació -de manera presencial i telemàtica- i es converteixen en possibles receptores dels fons. Els projectes estan emmarcats en les estratègies RIS3, unes iniciatives promogudes per Europa per tal d’aconseguir millorar el futur i modernitzar-lo. “Volem que serveixi per fer-nos millors en un futur i tinguem les millors eines per gestionar-lo”, ha explicat el conseller. D’aquesta manera, els “grans reptes globals” on pivoten els 21 projectes són el canvi climàtic, la digitalització, el malbaratament, la desocupació, l’envelliment de la població o l’increment de les desigualtats.

Unes licitacions per assolir els objectius el 2030

Aquesta nova manera de solucionar el projectes que planteja l’administració, segons ha explicat Vilarroya, “és molt més eficaç i es pot convertir en una referència a nivell mundial”. D’aquesta manera, asseguren que el calendari fa possible que de cara l’any que ve ja es puguin començar a treballar en aquests projectes. A partir del maig les empreses podran presentar les seves propostes i passaran diferents fases fins que a finals del 2022 i principis del 2023 sortiran les conclusions finals i els guanyadors del projectes on es faran públiques les solucions i es posaran en marxa: “L’objectiu és poder tenir els projectes finalitzats de cara el 2030“, ha recordat la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Aquesta iniciativa busca modernitzar els programes de contractació públics per empreses privades, així com intentar modernitzar les licitacions. A més, tal com assegura el mateix programa, qualsevol empresa hi pot participar i això obre el ventall a moltes companyies a optar a finançament públic per seguir innovant: “Volem incentivar a través la contractació pública la competitivitat del sector empresarial“, ha conclòs Giró.