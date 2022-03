Un ‘hub’ digital lluitarà contra la desconnexió de les empreses catalanes

La digitalització del teixit empresarial català és un “objectiu essencial”. Així ho ha explicat Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, en la presentació del Digital Impulse Hub, una iniciativa de la Cambra de Terrassa que busca ajudar les petites i mitjanes empreses catalanes a entrar al món digital per tal de sobreviure. “Aquest és un projecte ambiciós que busca unir coneixement i tecnologia amb el món empresarial”, ha recordat Roca, i ha afegit que “és una col·laboració publicoprivada necessària”. D’aquesta manera, el projecte -que compta amb més de 35 entitats adherides- busca donar suport, formació, assessorament i finançament a aquelles petites i mitjanes empreses catalanes que busquen digitalitzar-se.

“La iniciativa s’emmarca en un projecte europeu que va començar a finals del 2018“, ha explicat Anna Pajarón i Pajarón, responsable de Projectes Europeus a la Cambra de Terrassa. Aquest projecte és l’anomenat Digital Europe Programme, que busca crear ecosistemes digitals interconnectats en diferents parts de la Unió Europea. Dins del marc dels objectius sostenibles i digitals d’Europa, aquests espais o hub crearien les sinergies necessàries, no només entre els propis actors de cada país, sinó una connexió internacional: “Europa va demanar un sistema viu, que s’anés adaptant a les necessitats de les empreses i les persones i tot comença per la digitalització”, ha dit Josep Prats i Llopart, director gerent de la Cambra de Terrassa.

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona durant l’acte de presentació del Digital Impulse Hub, a la Llotja de Mar / Jordi Play

Prats i Llopart també ha fet referència a les “infinites possibilitats” que donarà aquest espai en l’ecosistema català de pimes -que constitueix pràcticament més del 80% del teixit empresarial. Per una banda, totes aquelles empreses que optin a entrar als programes i activitats del nou hub tindran accés a assessorament i formació digital per impulsar els seus negocis. “Crearem una estructura ferma de serveis per digitalitzar les empreses”, ha explicat el director gerent de la Cambra de Terrassa. A més, el mateix espai ajudarà a buscar finançament i inversió perquè les empreses puguin seguir creixent. “En definitiva, busquem crear un ecosistema digital, just, sostenible i beneficiós per la societat”, ha remarcat la responsable de Projectes Europeus a la Cambra de Terrassa.

La col·laboració publicoprivada de les entitats

La Cambra de Terrassa ha estat l’entitat al capdavant de la iniciativa, però ha aconseguit la col·laboració de diferents actors disposats a aportar “el seu granet de sorra”, tal com ha dit la presidenta de la Cambra de Barcelona, per fer possible el projecte. De fet, no només empreses privades han estat les encarregades d’intentar fer possible la iniciativa sinó que tal com avançava Roca, “la col·laboració publicoprivada és molt present en el projecte”.

Les autoritats i representants de les empreses fundadores, durant acte de presentació del Digital Impulse Hub, a la Llotja de Mar / Jordi Play

D’aquesta manera, algunes administracions locals com l’Ajuntament de Terrassa, el de Rubí i el de Sant Cugat han decidit sumar-se a la iniciativa per “portar l’ecosistema digital a les administracions locals”, tal com ha dit Prats i Llopart. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també ha intervingut en l’acte i ha recordat que “aquesta col·laboració és necessària per aconseguir una gran xarxa, un projecte sòlid i equilibrat”. A part també ha afegit que la clau de l’èxit d’aquest projecte és que “els objectius estan alineats entre tots els actors”.

A més, també hi ha hagut una gran acollida per Localret, el consorci de l’administració local de Catalunya per a la transformació digital de l’administració local. “Aquest projecte és el primer pas per una millor col·laboració publicoprivada”, ha dit Jaume Oliveras, president de Localret. La formació, actualment, acull a unes 850 localitats i municipis de tot Catalunya.

Jaume Oliveras, president de Localret durant l’acte de presentació del Digital Impulse Hub, a la Llotja de Mar / Jordi Play

Pel que fa als altres dels actors que han participat en el projecte han estat dues universitats: la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Hem de ser capaços de portar el coneixement a l’empresa”, ha explicat Daniel Crespo, rector de la UPC. Ell mateix ha afirmat que aquest hub ha de ser “un punt de trobada entre les empreses i el talent universitari”. I finalment, també el Consell de Cambres de Catalunya que segons el seu president, Jaume Fàbrega i Vilà: “Aquest és un projecte de persones, perquè quan parlem de digitalització i millora de les empreses sempre hem de tenir en compte les persones”.