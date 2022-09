Multa de 79 milions a Glovo per mantenir el model de falsos autònoms

La Inspecció de Treball ha anunciat una sanció milionària a Glovo per incomplir la Llei Rider. La companyia va continuar fent servir el model de falsos autònoms per als seus repartidors, en contra de la legislació aprovada per l’executiu central l’estiu de 2021. Així, la vicepresidenta segona i ministra de Treball Yolanda Díaz ha anunciat una multa de 79 milions d’euros a la firma creada per Oscar Pierre.

La ministra ha celebrat, a més, que la companyia s’ha vist obligada a regularitzar 10.600 dels seus treballadors després de mesos vulnerant els seus drets laborals. Díaz, a més, ha acusat Glovo d’obstruir la tasca de la inspecció de treball en la seva tasca de vigilància de l’aplicació de la llei, un fet que la titular de Treball ha qualificat de “gravíssim”. “Estem davant d’una autèntica actuació de falsos autònoms, i tot el pes de la llei caurà sobre aquesta empresa”, ha etzibat.

Dels treballadors regularitzats gràcies a la tasca de la inspecció de treball, més de 8.300 operen a Barcelona, mentre que uns 2.280 ho fan a València. Segons informa la cadena Ser, la companyia es va negar a posar en nòmina aquests empleats tot i que la Llei, en vigor des de l’agost del 2021, els obligava a fer-ho mitjançant la presumpció de laboralitat. També atacaven la jurisprudència del Tribunal Suprem, que el 2020 va establir que els repartidors són treballadors per compte aliè.

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz / ACN

Incompliments com a exemple

El desafiament de Glovo a la normativa laboral vigent va servir perquè altres empreses del sector del delivery en plataformes es neguéssin a aplicar la llei. El passat mes d’agost el seu competidor Uber Eats, que havia passat a un model de subcontractació de flotes de repartidors amb l’aprovació de la llei el 2021, va anunciar la seva intenció de fer marxa enrere i tornar al model de falsos autònoms. La filial del gegant dels VTC feia temps que acusava l’unicorn català de competència deslleial i reclamava al ministeri que prengués mesures per evitar l’avantatge que suposava l’incompliment de la llei rider.

Victòries de la Llei Rider

Fora dels casos de Glovo i Uber Eats, la normativa laboral per a les plataformes de repartiment ja ha registrat algunes de les seves primeres fites. Empreses com Just Eat ja han acordat convenis col·lectius per als seus treballadors en plantilla. La laboralitat ha permès, a més, establir representació sindical dins d’algunes de les empreses, com és el cas de la plataforma Getir, cosa que facilita l’accés dels riders a, per exemple, la informació de l’algoritme de l’aplicació mitjançant la que es gestiona la seva feina.