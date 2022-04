Onze catalans a la llista de joves d’èxit de ‘Forbes’

El teixit empresarial català està format per moltes petites i mitjanes empreses, però fa un temps que l’edat dels seus directius ha baixat de manera considerable. la revista nord-americana Forbes ha fet una llista -anomenada 30under30– per reconèixer a una trentena d’empresaris a tot l’Estat que ja tenen companyies d’èxit i no han arribat ni als trenta anys. Entre ells, hi ha 11 catalans que -en els seus diferents sectors- ja són líders.

En la llista que ha publicat la famosa revista estatunidenca hi ha diferents empresaris de molts sectors diferents. De fet, podem trobar personalitats com Rosalía, la veïna de Sant Esteve de Ses Rovires que fa pocs dies publicava el seu nou disc Motomami. A més, també hi ha personalitats com Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona o Aleix Puig, l’exguanyador de MasterChef i fundador de la cadena alimentària Vicio. Aquestes pot ser són les cares més visibles d’una llista de catalans que demostren que la ciutat de Barcelona, però també Catalunya són un epicentre de talent.

De start-ups a casos d’èxit

Altres dels noms de la llista no són tan coneguts per ells mateixos, però sí les seves empreses. És el cas de Freshly Cosmetics, fundada per Miquel Antolín, l’empresa de cosmètica que ha revolucionat les vendes en línia d’aquesta classe de productes. També Kidalos, la companyia de les germanes Vanesa i Andrea Enríquez, que han creat un model de negoci que es basa en les joguines en préstec, una idea que fa que les famílies no acumulin productes de manera innecessària. O bé, Alan Company i Eric Sas, fundadors de BCN Visuals, la companyia líder en implementar il·lusions òptiques i tècniques 3D en els anuncis de les pantalles.

La jugadora del Barça, Alexia Putellas en rebre la pilota d’or / EP

Tots els noms catalans de la llista tenen una cosa en comú i és que han començat com a start-ups, idees dels seus fundadors que no eren res fins que es van convertir en un negoci. Inés Arroyo és la fundadora i directora creativa de Laagam, una companyia que ha creat una línia de roba femenina amb peces atemporals. També José Burgos i Pep Gómez, fundadors de Fresh People i Fever, respectivament van començar amb una idea. Actualment, Burgos és el director d’una consultoria que gestiona i transforma la cultura cooperativa de les companyies; i Gómez ha creat l’últim unicorn català, que es dedica a donar alternatives de plans per fer a diferents ciutats.

Equitat entre homes i dones

La revista Forbes també ha buscat l’equitat en fer la seva llista. Ni més ni menys que la meitat dels empresaris catalans que ha reconegut la revista són dones. És le cas de Núria Pastor, la fundadora d’HumanitCare, una plataforma de telemedicina que permet millorar el tractament dels pacients crònics o amb malalties infeccioses a través de l’intel·ligència artificial. D’altra banda, també Isabel García Baños, fundadora de Bleta, una companyia que dissenya tauletes electròniques per a persones grans.