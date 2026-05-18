Nou episodi en el serial que afecta Cal Macià –la Casa Vallmanya, l’únic immoble que queda dempeus a Catalunya del president Francesc Macià i que és bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de llocs històrics. Després que el seu propietari s’ha negat a preservar la casa amb un recurs contra la notificació de l’Ordre d’Execució Subsidiària de les obres de consolidació i preservació de l’immoble, la Plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha presentat un requeriment d’inactivitat adreçat a la Generalitat davant dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Lleida. L’escrit exigeix a l’administració que compleixi amb la seva funció de “protegir i fer complir les obligacions i el deure de conservació” de Cal Macià. “Que actuï i faci les actuacions que s’han de fer per mirar de preservar la casa”, assenyalen a El Món fonts de Salvem Cal Macià.
Les mateixes fonts lamenten la nova situació d'”impàs” que viu la casa d’Alcarràs, on l’Avi va passar llargues temporades gràcies a la seva dona, Eugènia Lamarca, que la va heretar del seu pare, l’arquitecte Agapit Lamarca. L’entitat tem que la Generalitat decideix “demorar i perdre aquests tres mesos” de termini que hi ha per donar resposta al recurs de la propietat contra l’execució subsidiària de les obres d’apuntalament i consolidació anunciades. “És inadmissible aturar ara tot aquest procés durant tres mesos per un recurs que no feia falta, perquè no feia falta el requeriment que l’havia generat”, subratllen, i deixen clar que el que reclamen a la Generalitat és que actuï i “es deixi estar de comèdies”.
L’entitat defensa que la Generalitat podia haver executat les obres sense necessitat de donar al propietari la possibilitat de demorar encara més el procés i les actuacions urgents sense donar-li l’opció de presentar recurs. “Emplacem de nou la Generalitat a executar les obres de consolidació i manteniment de Casa Vallmanya sense perdre ni un minut més i sense dilatar la intervenció esperant inútilment que transcorri un nou període de tres mesos que l’únic que farà és agreujar l’estat de la casa i fer més gran la responsabilitat que li pot ser atribuïda a l’Ajuntament i la mateixa Generalitat en el deteriorament del bé protegit com a BCIN”, sentencia l’entitat.
Un tràmit que pot acabar en la denúncia que investiga la Fiscalia
Les fonts de Salvem Cal Macià deixen clar que si la Generalitat no intervé i decideix demorar la seva actuació i perdre aquests tres mesos, aportaran aquesta documentació a la denúncia que van presentar contra l’Ajuntament d’Alcarràs i Cultura per permetre el deteriorament de l’immoble, uns fets que ja estan en mans de la Fiscalia de Lleida per si s’escau obrir un contenciós administratiu contra Generalitat. “Si es produeix una nova demora en les actuacions de la Generalitat, incorporarem l’escrit d’avui a la denúncia presentada a Fiscalia com a “element probatori més dels reiterats incompliments de la Generalitat respecte de les seves obligacions”, conclouen.