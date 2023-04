‘Les nostres mares’ lidera la llista dels llibres més venuts per Sant Jordi

La diada de Sant Jordi s’acaba i ja s’han proclamat els seus guanyadors. Després de tres dies de vendes intenses, ja que aquest any Sant Jordi va començar divendres, els llibres més venuts formen el rànquing dels preferits de la festivitat catalana. El Dia del Llibre fa bones les previsions i es converteix en l’any rècord de la història, segons les primeres estimacions de la Cambra del Llibre de Catalunya. I és que no hi ha res com un bon llistat de guanyadors, aquells llibres que han aconseguit despertar quelcom en els catalans per tal de perseguir-los parada darrere parada. Perquè tal com explica el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco: “Estem educats per voler saber qui va primer, qui va segon i qui va tercer. Qui és el més ric, quin és l’aeroport amb més trànsit, quin és el llibre més venut. Necessitem rànquings per ubicar-nos”.

Els llibres més venuts de novel·la de ficció en català

Les nostres mares, de Gemma Ruiz Pala (Proa). Aquesta novel·la, que fou premi Sant Jordi 2022, narra la història de deu dones nascudes durant la dictadura que no van poder perseguir els seus somnis.

32 de març, de Xavier Bosch (Univers). Aquesta és la història de la Bàrbara que un matí del 2008, l’any de la gran nevada, es troba un jove desconegut dormint al seu sofà vermell.

El retrat de matrimoni, de Maggie O’Farrell (L’altra). El relat explora la fina membrana que separa la vida de la mort i ofereix el retrat inoblidable de la Lucrezia, una dona molt jove castigada per ser diferent.

Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana). La novel·la narra la història de la Rita Racons qui se’n va als Estats Units a fer d’au-pair sense tenir-ho del tot clar.

Demà, i demà, i demà; de Gabrielle Zevin (Periscopi). Aquesta és la història dels mons que construeixen dos amics, perfectes però irreals, tots basats en la seva passió pels videojocs.

Els més venuts de no-ficció catalana

De la sabana a mart, de Xavier Sala i Martin (Rosa dels vents). Aquest és el relat de les 10.000 generacions que hem necessitat per poder fer el viatge des de viure amb els lleons a la sabana fins a enviar naus a Mart.

Gran enciclopèdia del Barça, de La Sotana (Blackie Books). Una extensa enciclopèdia de més de 400 pàgines, totalment il·lustrada, que reuneix totes les personalitats i els conceptes claus de la història del Futbol Club Barcelona.

Crims: Pecats capitals, de Carles Porta (La Campana). En les set històries reals reunides en aquest llibre, el possible mòbil del crim sempre és un dels pecats que va descriure Dante a La divina comèdia: La supèrbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l’enveja i la mandra.

Mitologia dels Països Catalans, de Daniel Rangil (Efados). Aquest llibre aplega més de trenta personatges de la mitologia catalana i en vol esbrinar els orígens remots, els significats profunds i la vinculació amb altres mitologies.

Si la memòria no ens falla, de Quim Monzó i Sergi Pàmies (La Vanguardia). En una llarga entrevista de més de dotze hores, Monzó i Pàmies parlen de la família i la infantesa, dels progres, de la Barcelona moderna, dels programes de ràdio on han col·laborat i altres temes interessants.

Els llibres infantils i juvenils que més triomfen

Les excursions d’en Tito, de VV.AA. (Estrella Polar). Les millors excursions d’en Titó, el personatge del nou programa del S3, per primera vegada recollides en un llibre.

Tinc un volcà i no vull respirar, de Míriam Tirado i Joan Turu (El cep i la nansa). Nova entrega de Tinc un volcà (més de 100.000 exemplars venuts), el conte per saber què fer amb una emoció tan complicada, i alhora tan habitual, com la ràbia.

La llegenda de Sant Jordi, de VV.AA. (Estrella Polar). Una nova entrega de la història de com el cavaller Sant Jordi va matar el drac i va salvar la princesa i els vilatans.

Que és això de l’amor, Minimoni?, de Rocio Bonilla (Animallibres). La Minimoni i la Rocio Bonilla tornen per a fer-nos reflexionar, d’una manera fresca i divertida, sobre el concepte d’amor i el fet d’estimar.

Les cosines de la Mus, de Jaume Copons i Liliana Fortuny (Combel). Les cosines de la Mus arriben al Bosc Blau. No és una simple visita: s’hi volen quedar a viure!

La parada de llibres de davant de La Boqueria en memòria de Juanito Pinotxo / Alba Losada

Les novel·les de ficció en castellà més venudes

El ángel de la ciudad, d’Eva García Saenz d’Urturi (Planeta). L’inspector Kraken s’enfronta a la cruïlla més complexa de la seva vida: resoldre el passat o apostar pel futur.

Cómo (no) escribí nuestra historia, d’Elisabet Benaven (Suma). Elsa Benavides és una escriptora d’èxit amb una crisi creativa i una obsessió: matar al personatge que la va catapultar a l’èxit.

El retrato de casada, de Maggie O’Farrell (Libros del Asteroide). La versió en castellà de El retrat de matrimoni.

El cuco de cristal, de Javier Castillo (Suma). Cora Merlo, metge resident de primer any, sofreix un infart fulminant que l’obliga a un trasplantament de cor. Encara convalescent la jove rep la visita d’una estranya dona.

Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu (Tusquets). La nova novel·la de l’autor de Pàtria sobre gents basques: una obra irònica, demolidora, divertidíssima.

La no-ficció en castellà que més triomfa

Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé (Espasa). Unint el punt de vista científic, psicològic i humà, l’autora ens ofereix una reflexió profunda, esquitxada d’útils consells i amb vocació eminentment didàctica.

Hábitos atómicos, de James Clear (Diana). Segons el reconegut expert en hàbits James Clear, el canvi real prové del resultat de centenars de petites decisions: fer dues flexions al dia, aixecar-se cinc minuts abans o fer una tala anomenada telefònica.

Encuentra tu persona vitamnina, de Marián Rojas Estapé (Espasa). La Dra. Marian Rojas Estapé ens acosta a la inclinació, a la infància i a l’amor des d’un punt de vista científic, psicològic i humà, i ens parla d’una hormona fonamental: l’oxitocina.

El amor comienza por ti, de Curro Cañete (Planeta). L’escriptor Curro Cañete comparteix amb generositat els passos concrets per a alliberar-te d’inclinacions negatives, voler-te incondicionalment i convertir-te en una persona emocionalment forta.

Una historia compartida, de Júlia Navarro (Plaza & Janés). Segons explica l’autora, “aquest llibre és un relat personal, un viatge a través de les meves inquietuds i lectures, la meva trobada amb històries protagonitzades per dones, siguin reals o criatures literàries”.

Els llibres infantils i juvenils més venuts en castellà

Arta contra el Alien Máximo, d’Arta Game (Montena). Arta i els seus amics han de fer alguna cosa si volen parar la invasió alienígena. Però l’única manera d’acabar amb els extraterrestres és derrotar a l’ÀLIEN MÇXIMO.

Tres meses, de Joana Marcús (Montena). La fantasia de l’amor de veritat, d’aquest encreuament de mirades que et canvia la vida per complet, no és més que un argument sobreexplotat de les pel·lícules que més solia criticar.

Antes de diciembre, de Joana Marcús (Montena). Per a Jenna Brown, el seu primer any en la Universitat suposava allunyar-se de la seva família i els seus amics i enfrontar-se al món per primera vegada en la seva vida.

Arta y la invasión màxima, d’Arte Game (Montena). L’avió en el qual Arta viatjava ha tingut un accident i ha aterrat a un món massa estrany.

Después de diciembre, de Joana Marcús (Montena). Quan superes una ruptura, el temps es regeix per altres lleis físiques, i estar un any sense Jack Ross ha estat un dels reptes més difícils de la seva vida.