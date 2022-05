La Nit dels Museus al Caixaforum

L’Estrella de Miró. Del 28 de març al 12 de juny de 2022

Després d’un període de restauració en directe, el públic podrà veure el monumental tapís i conèixer la historia que hi ha rere l’estrella mironiana que forma l’emblema de l’entitat.

A la dècada dels anys setanta, Joan Miró i Josep Royo van crear set tapissos monumentals, un dels quals per a ”la Caixa”. La finalitat de l’encàrrec era compondre una obra a partir d’un element icònic que servís d’imatge corporativa de l’entitat. El resultat va ser una estrella de cinc puntes acompanyada de dos astres que, amb un llenguatge etern, universal i dinàmic, representa els valors culturals i socials de l’entitat.

El novembre del 1980, el tapís es va exhibir a l’exposició “Joan Miró. Obra gràfica” al Centre Cultural de la Casa Macaya de Barcelona. A més, el 2 de juny de 1981 es va exposar al públic amb motiu de la inauguració del Museu de la Ciència (actualment CosmoCaixa). Avui, al cap de 41 anys, el tornem a contemplar a CaixaForum Barcelona i en descobrim, per primera vegada, el revés. L’exposició, amb el títol L’Estrella de Miró, revalora la tècnica i el treball de l’equip de col·laboradores de La Farinera, format sobretot per dones, protagonistes desconegudes quan es parla del tapís.

CaixaForum Barcelona se submergeix a la metapintura surrealista de René Magritte

Coorganitzada per la Fundació ”la Caixa” i el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, La Màquina Magritte proposa una immersió a l’univers creatiu i enigmàtic de l’artista belga, que definia la seva pintura com «un art de pensar» capaç de fer visible allò singular mitjançant la paradoxa, i els missatges de la qual segueixen vigents avui.

La mostra destaca el component repetitiu i combinatori en l’obra del pintor, els temes obsessius del qual es repeteixen una vegada i una altra amb innombrables variacions. El seu enginy va donar lloc a una infinitat de composicions audaços i imatges provocatives, capaces d’alterar la nostra percepció, qüestionar-la i suscitar la reflexió.

L’exposició parteix de la hipòtesi que la «Màquina Universal per fer quadres» (inclosa a La Manufacture de Poésie, catàleg de productes imaginaris elaborat per surrealistes el 1950) existeix i està composta per diversos dispositius interconnectats corresponents a conceptes recurrents a l’obra del artista, com el mimetisme i la megalomania.

La Màquina Magritte reuneix 69 pintures úniques, com La cascada, L’alta societat, Temptativa de l’impossible, Deliris de grandesa o el quadre El sentit de les realitats, que només es podrà veure a CaixaForum Barcelona. A més, es completa amb una selecció de fotografies i pel·lícules casolanes realitzades pel mateix artista.

La Màquina Magritte es podrà visitar fins al 6 de juny del 2022 a CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).