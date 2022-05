Catalunya recupera la Nit dels Museus amb diverses activitats gratuïtes

Torna la Nit dels Museus a Catalunya. La ciutat protagonista és Barcelona, però també hi ha museus de la zona metropolitana que hi participen i alguns equipaments a Girona també s’hi han afegit. El pròxim 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, i aquest és un pretext perfecte per tornar a muntar una Nit dels Museus per gaudir de la cultura de forma gratuïta i nocturna. La Nit dels Museus es celebrarà el pròxim 14 de maig de set del vespre a una de la matinada i es podran visitar museus de tot tipus de disciplines: arqueologia, art, història, autors, etnologia, ceràmica, paleontologia, zoologia, cinema, disseny…

El Dia Internacional dels Museus va néixer a Berlín l’any 1997 i el celebren 120 ciutats europees, entre les quals les catalanes Barcelona i Girona. La idea és que la jornada serveixi per promoure i difondre la cultura de manera festiva. També és un reconeixement a la feina dels museus i centres culturals. L’objectiu és fer de la cultura una festa i per aconseguir-ho es celebraran espectacles lumínics, concerts i activitats i visites guiades.

Barcelona, la protagonista indiscutible de la Nit dels Museus

Barcelona serà la protagonista de la Nit dels Museus a Catalunya, amb moltes activitats i museus per visitar de forma gratuïta. Alguns d’ells poden reservar-se, mentre que en altres no podràs evitar les cues. Aquesta és una petita llista dels museus que participen en aquesta jornada de festa cultural:

MACBA

Born CCM

MNAC

La Virreina

Arxiu Històric de la Ciutat

Arxiu Fotogràfic

Museu de Ciències Naturals

KBr Fundación MAPFRE Barcelona Photo Center

Museu Marítim

Mercat de Sant Antoni

Castell de Montjuïc

Els equipaments del MUHBA

CaixaForum

CCCB

Fundació Brossa

Centre d’Art Fabra i Coats

Fundació Tàpies

Centre d’Art Contemporani a la Fabra i Coats

Museu Picasso

Servei d’Arqueologia per a l’aqüeducte

Muralla romana

Museus a l’àrea metropolitana que també hi participen

L’oferta de la Nit dels Museus no es limita només a Barcelona. Altres municipis metropolitans també hi participen amb una àmplia oferta cultural. El més proper a la capital de Catalunya és l’Edifici de l’Harmonia, on hi ha una exposició permanent centrada en la col·lecció de retaules del segle XVI. També es podrà visitar l’Edifici de Casa Espanya. A Badalona hi ha tres museus molt diversos a visitar en aquesta nit tan especial. Alguns d’ells són la Casa de l’Heura, Casa dels Dofins i Espai Termes i Decumanus.

A Cornellà de Llobregat es podrà visitar la Torre de la Miranda, la Torre de les Aigües del Besòs i el Castell de Cornellà. També hi ha activitats a Esplugues de Llobregat: podràs gaudir visitant el Museu de Can Tinturé i el Museu de Ceràmica “La Rajoleta”.

L’àmplia oferta dels museus de Girona

A Girona la jornada anirà de 18 a 24 hores i hi ha diversos museus a visitar. Ho organitza Gironamuseus, que convida a viure experiències molt especials en una de les nits més màgiques. Hi haurà activitats simultànies. Per una banda hi haurà un espectacle d’ombres xinenes al Museu del Cinema, un concert de flautes travesseres a Casa Masó, un de música andina al CaixaForum, un de cançons d’autor i dansa al Museu d’Història dels Jueus. Per altra, es podrà gaudir de l’estil únic d’Emma Youth al Museu d’Història de Girona i del jazz de totes les èpoques al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Sant Pere de Galligants.

Per conèixer exactament tots els museus catalans que participen en aquesta nit màgica es pot consultar la pàgina web de la Nit dels Museus i descarregar-se el programa complet en versió PDF.