Arale, el robot que ens va col·locar una merda al mòbil

L’anime original es deia ‘El Doctor Slump’ però molt ràpidament va quedar clar que l’autèntica protagonista no seria el genial inventor que va crear Akira Torayama, que també és el pare de Bola de drac, sinò el seu millor invent, l’Arale. Fa quaranta anys que aquest robot en forma de nena que fa riure a grans i petits des de la Vila del Pingüí però no va arribar a Catalunya fins el 12 de gener de 1987. Deu anys més tard es va colar als telèfons mòbils de tot el món I encara la portem a la butxaca.

El traductor Marc Bernabé explica que ‘El Doctor Slump’ és una sèrie capaç de fer riure a petits i grans: “els nens queden fascinats amb l’Arale remenant merdes amb un pal o amb uns extraterrestres que tenen el cul al cap, però aquests personatges aconsegueixen atrapar també l’adult”. Segons aquest traductor “és una mica com els Simpsons, però sense pretensió de denúncia social”. Ell acaba de traduir el manga al català per a l’editorial Planeta i assegura que l’ha disfrutat com el primer dia. “Hi ha alguns acudits o situacions que a dia d’avui grinyolen una mica però… és que ja fa 40 anys que es va començar a publicar!”, exclama.

Surrealisme total

‘El Doctor Slump’ és una gran paròdia del dia a dia d’un poblet japonès feta des del surrealisme i l’absurd. “El nom del doctor, Senbei Norimaki, és un joc de paraules entre senbei, que és un tipus de galeta, i norimaki, que vol dir enrotllat en arrós. Igualment el nom de la nena, Arale, que fa referència a una altra mena de galeta”, explica Marc Bernabé.

Manga del Doctor Slump en català, a la botiga de còmics Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

A més, els capítols de la sèrie estan plens de personatges estrafolaris amb referents a l’imaginari japonès, com Godzila o Ultraman, i també a icones occidentals, com Superman o diversos personatges d’Star Wars. “Tot això amanit amb personatges estrambòtics fan que la sèrie sigui un ‘despiporre’ total des del primer moment”, sosté Bernabé.

“Caca, cul, pet, pix”

Un altre tret clau per l’èxit de la sèrie a Catalunya és l’humor escatològic. “A banda de tenir un dibuix molt atractiu i diferent, el Doctor Slump és una sèrie amb un humor escatològic i irreverent que aqui ens agrada”, diu Bernabé. Recorda que anys més tard triomfaria Shin Chan, que també té moltes bromes d’aquesta mena. Pel traductor, “és un denominador comú que tenim amb els japonesos, aquesta gràcia que ens fan els acudits de caca, cul, pet i pix”.

2- Les tifes parlants són una icona que ha transcendit el manga. Peluix de la botiga de còmics Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

Un dels personatges que més es recorden del Doctor Slump són les caques que parlen, que tenen ulls, braços i cames, i amb les que l’Arale hi juga tot Sovint o les porta punxades en un pal. Marc Bernabé explica que aquestes tifes van arribar a ser tan populars al Japó que el creador dels emojis les va acabar adoptant. “Van sortir de la Vila del Pingüí de l’Akira Toriyama i jo diria que és una de les contribucions a la humanitat que ha fet aquest manga”, riu.

