La Comissió Europea ha obert una investigació a Google per “degradar el contingut dels mitjans de comunicació” al seu cercador. Des de Brussel·les han iniciat aquest dijous la investigació per avaluar si des de Google s’apliquen “condicions justes, raonables i no discriminatòries” d’accés als llocs web dels editors des de la cerca.
Des de l’executiu comunitari apunten que tenen “indicis” que Google està “degradant” els continguts dels mitjans de comunicació als resultats de cerca quan els seus llocs webs inclouen “contingut de socis comercials”. Una política que Google justifica per impedir la manipulació de la classificació als resultats de cerca. En aquest sentit, la Comissió Europea tem que aquesta pràctica tingui “un impacte directe en la manera que els editors monetitzin els seus llocs web i continguts”, i per tant si afecten la llibertat dels editors de fer negoci, innovar i també a l’hora de cooperar amb proveïdors de contingut extern.
La multa podria arribar al 10% de facturació de Google
S’espera que aquesta investigació conclogui en un termini de 12 mesos des de l’inici del procediment. Si la Comissió troba proves d’incompliment de la Llei de Mercats Digitals de la UE en aplicar condicions discriminatòries d’accés als llocs web, des de Brussel·les s’informarà a Alphabet, la companyia matriu que controla Google, de les conclusions i també explicarà quines mesures hauria de prendre el cercador per “abordar eficientment” les preocupacions de la Comissió.
Per altra banda, la multa que pot aplicar la Comissió seria de fins al 10% de la facturació total mundial ed l’empresa, i es podria ampliar fins al 20% en cas d’infracció reiterada. A més, si aquesta infracció es converteix en un fet sistemàtic, des de la Comissió també poden adoptar mesures correctives addicionals, com obligar a Google a vendre un negoci o parts d’aquest, o també prohibir-li l’adquisició de serveis addicionals relacionats amb aquests incompliments sistèmics.