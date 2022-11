Cristina Genebat, sobre l’infart fingit a TV3: “Teníem dubtes i pors”

TV3 va impactar molt els teleespectadors durant l’emissió de Quan el cor s’atura, la que deien que seria la seva primera sèrie en directe. En realitat, tot era una estratègia per intentar conscienciar sobre les malalties cardiovasculars en el primer espot de campanya de La Marató del pròxim 18 de desembre. De sobte, la Cristina Genebat feia veure que tenia un infart en directe i totes les càmeres feien el joc per intentar donar-hi credibilitat. Poc després, apareixia ella mateixa per dir que havia estat tot mentida. Les reaccions no es van fer esperar i ara hem conegut què opina ella sobre aquesta idea.

Ho ha explicat al Tot es mou en una videotrucada en la que ha deixat clar que van tenir els seus dubtes quan els van proposar protagonitzar aquesta campanya tan agressiva: “Vam tenir els nostres dubtes i les nostres pors, evidentment, perquè pensàvem que potser ens estàvem complicant. Però en el moment en què ens va explicar el que era i per què ho fèiem així, vam pensar que potser estava bé participar en aquesta campanya amb aquesta forma d’impacte. Realment els nervis els vam començar a passar la setmana passada quan van començar a publicitar una sèrie que no era. Vam tirar endavant i em sembla que ha funcionat i que tots ens n’hem sortit prou bé“.

L’Agnès ha reconegut que ella sí que sabia que passaria això i que per això li va costar molt entrevistar-los 48 hores abans de l’estrena sense poder deixar anar cap pista: “Va ser una de les entrevistes més difícils de la meva vida. Jo no ho havia dit a ningú i només ens miràvem als ulls sense dir-nos res perquè qualsevol cosa hagués descobert el pastís”.

Cristina Genebat reconeix que els van fer signar un contracte de confidencialitat

L’actriu ha explicat que la cadena els va fer signar un contracte de confidencialitat: “La campanya només funcionaria si no es filtrava que passaria això durant l’emissió, és clar. Aquesta és una cosa que ens pot passar a tots en qualsevol moment i aquesta manera d’explicar-ho era molt potent, tot i que hem passat tots plegats molts nervis em sembla. Només em van donar permís per explicar-ho als meus pares, però reconec que vaig avisar als meus grups més propers que passaria una cosa i que no s’havien d’espantar perquè jo estava bé. No volia que ningú no s’espantés de debò més del compte”.

Cristina Genebat diu com va viure el secretisme de la campanya | TV3

La campanya ha tingut una repercussió molt gran i ella no pot estar més orgullosa: “Aquesta ha estat una enganyifa molt grossa, però esperem que hagi estat per una bona causa i que funcioni el que estava previst que funcionés. Només esperem que funcioni la campanya, que la gent se sensibilitzi com volíem que fos i que participi moltíssima gent a La Marató“.