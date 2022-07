Un alquimista sorprèn en l’últim programa de ‘La gran vetllada’

TV3 ha emès l’últim capítol de La gran vetllada, una emissió que ha aconseguit la millor xifra d’audiència de la temporada. No obstant això, no ha fet una dada increïble i tampoc no ha generat gaire repercussió a la xarxa. La seva presentadora, l’actriu Carol Rovira, està de vacances al Carib i potser això explica que ni tan sols ella hagi intentat promocionar el programa…

Sigui com sigui, què ha passat en aquest últim programa? El guanyador ha estat l’Àlex, un ballarí de salsa que ha deixat els companys amb la boca oberta amb els seus moviments. El barceloní ha estat el darrer guanyador dels 3.000 €, els que ha aconseguit en superar l’actuació de New George de Sant Pol de Mar i l’art de l’alquimista argentí Martín Cattani. En el cas del primer, ha volgut fer una interpretació en què ha volgut deixar clar que aquest és un tipus de ball que pot practicar tothom, el que costa de creure si veiem la facilitat i agilitat amb la que ell es mou. Els rivals han aplaudit també la presentació del seu menú, així com l’ambientació que ha muntat a casa.

L’Àlex és el guanyador d'aquesta #GranVetlladaTV3 🥳⁰El Martín i el New George consideren que ha estat el millor amfitrió

valorant l'àpat, l'ambientació i l'actuació amb un total de 35 punts. pic.twitter.com/xfvpr7SwCW — TV3.cat (@tv3cat) July 27, 2022

I què han fet els altres concursants de La gran vetllada?

Pel que fa a la resta, cal destacar l’actuació que ha fet el Martín. Vestit d’època, el de Santa Susanna ha demostrat que té molt de talent com a alquimista i ha fet un espectacle amb bombolles de sabó que ha hipnotitzat la resta de concursants. La seva proposta de menú ha estat molt internacional, el que ha agradat molt perquè tenia molt bona pinta i tenia bon gust. Per la seva banda, el New George, un dels pocs amb nom artístic, ha criticat la toxicitat de les xarxes socials en una cançó composta per ell molt animada en què ha animat els altres a ballar.

Després d'un àpat d'allò més internacional, el Martín ens hipnotitza amb el seu art sota una reflexió: Les bombolles sempre ens recorden al caràcter transitori de la vida. 🫧 #GranVetlladaTV3 pic.twitter.com/TYKRSsPJuu — TV3.cat (@tv3cat) July 27, 2022

El New George ens descobreix la seva música fent una crítica a la toxicitat que hi ha a les xarxes socials a través d'"Humanitat", el seu últim single 📀 #GranVetlladaTV3 pic.twitter.com/JL8prRhtto — TV3.cat (@tv3cat) July 27, 2022

Què opinen els teleespectadors?

Aquesta era l’última emissió de la primera temporada, però ni tan sols això ha donat ales als teleespectadors per comentar què hi passava. Twitter no s’ha omplert de missatges al respecte ni molt menys, més aviat costava trobar gent opinant-te. Un dels comentaris que han compartit? Un aplaudiment a la presentadora, que continua amb una gran legió de fans. I sobre el programa en si, l’única cosa que han dit? “Em sorprèn que encara no hagin cancel·lat això de La gran vetllada, la veritat”, deia una noia que ràpidament rebia la resposta d’una altra que li deia que avui acaba.