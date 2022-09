Horòscop i viatges al passat: la conversa d’Àngel Llàcer i Ricard Ustrell

Ricard Ustrell i Àngel Llàcer han reprès la seva secció a El matí de Catalunya Ràdio, una trucada que aquesta setmana tenia com a curiositat que el presentador de Col·lapse parlava des de Nova York. La Laura Rosel s’ha mostrat molt encuriosida per aquest viatge i ha pogut saber que hi ha anat amb part de l’equip del nou programa de TV3 per gravar dues entrevistes: “Si tot va bé entrevistaré un home i una dona americans en dues entrevistes que emetrem pròximament, però no puc dir res més”. Sobre l’estada a la ciutat que mai no dorm, el periodista ha deixat clar que està sorprès pels seus preus: “Jo ja sabia que era una ciutat cara, però l’altre dia ens van cobrar 150 dòlars per un esmorzar! És tot caríssim i tot fa olor de marihuana”.

Mentrestant, l’Àngel Llàcer reia des de Bilbao: “Doncs jo continuo al País Basc, ja que estic fent diverses actuacions. El problema és que m’han sortit unes llagues a la boca horribles per culpa dels petons que dono”, etzibava. Petons a qui? “Mireu, feia molt de temps que no em morrejava amb ningú. Doncs bé, vaig convidar una persona del públic a pujar a l’escenari per fer-me un petó i va acabar tirant-me a terra i ficant-me la llengua fins a la gola! La meva boca estava estranyada després de tant de temps sense petons i m’han sortit llagues, suposo que ha interpretat que aquelles baves eren estranyes”.

La conversa ha estat esbojarrada una altra vegada, entre confessions sobre petons i balenes: “Quan estic de gira m’engreixo moltíssim i l’altre dia a terra semblava una balena encallada. Que sabeu que les balenes mascles canten i cada any s’empassen alguna persona?”, deia l’Àngel Llàcer.

Laura Rosel ha estrenat una secció molt divertida amb el Ricard Ustrell i l’Àngel Llàcer | Catalunya Ràdio

L’horòscop, el tema central de la secció de Ricard Ustrell i Àngel Llàcer

El tema central d’aquesta conversa a tres, però, ha estat sorprenentment l’horòscop. L’Àngel Llàcer hauria encomanat la passió per aquest art al Ricard Ustrell i aquest, alhora, ho hauria fet amb una Laura Rosel que confessa estar-hi enganxada. I això per què? El presentador de TV3 ho ha defensat com una manera de reivindicar-se a si mateix: “No és habitual que parlem dels nostres sentiments i a través de l’horòscop pots tenir una conversa i esbrinar el perquè d’aquells sentiments”.

Tots dos es mostraven d’acord que els Àries són els pitjors i ho justificaven d’aquesta manera: “Mireu, les persones Àries són aquells que encomanen tothom el seu mal humor”. Era llavors quan la Laura Rosel s’indignava, en reconèixer que bona part dels seus millors amics són d’aquest signe. Tot seguit, convidaven un oient anomenat Oriol a entrar en directe: “Jo soc Àries i sí, reconec que segurament som dels pitjors i que no estem contents fins que tothom al nostre voltant està de mal humor si nosaltres ho estem. Això sí, vull defensar-nos tot assegurant que som dels millors amics que podeu tenir. Tenim pocs amics, però som molt bons amics”. No podia faltar la lectura de l’horòscop d’avui de tots tres, és clar.

Una de les parts més divertides de la secció arribava poc després, quan l’Àngel Llàcer reconeixia que s’ha gastat moltíssims diners en sessions amb persones espirituoses: “Vaig conèixer una dona al Portal de l’Àngel que deia que curava la pericarditis. Em va col·locar de cara a la paret i va col·locar la seva mà a sobre del meu cor, un moment en què jo vaig arribar a una quarta dimensió. Només us diré que la dona va canviar d’aspecte físic de sobte, mostrant-se molt més envellida, i que la sala va canviar fins que vaig adonar-me que em trobava en un carreró típic de l’Edat Mitjana. Li vaig demanar que s’aturés, però ella em va dir que sempre que vulgui investigar aquest tema la puc trucar”.

Àngel Llàcer i Ricard Ustrell, junts en una secció de Catalunya Ràdio | Instagram

Sembla que l’actor ha anat a veure-la moltes vegades, el que ha fet molta gràcia al Ricard Ustrell i la Laura Rosel: “Però estàs segur que no et va donar alguna cosa estranya? No creus que t’ha estafat?”, li deien. Ell, però, continuava defensant que era cert tot el que explicava. Els oients de Catalunya Ràdio deuen haver-se quedat amb la boca oberta després d’aquesta conversa, en la que han descobert una nova faceta de l’Àngel Llàcer.