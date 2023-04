Ramón García, desfet i entre llàgrimes en un vídeo molt tendre

Ramón García ha mostrat la seva cara més humana i emotiva en l’emissió d’aquest dijous del programa que presenta al canal autonòmic de Castella-la Manxa. El comunicador ha copiat Xavier Graset i també s’ha posat a plorar en directe sense poder-ho evitar. En el seu cas, no ha pogut contenir l’emoció en sentir el testimoni del Julio, un home de 89 anys que se sent molt sol en perdre la dona després de 60 anys amb ella. Ja des d’un començament, el convidat necessitava mocadors perquè encara plora quan pensa en la mort de la seva senyora, a qui va perdre fa 22 mesos.

Ara que ha passat un temps, considera que ha arribat l’hora de demanar ajuda i buscar companyia per evitar estar tan trist. Per tal d’aconseguir-la, ha acudit a l’espai de l’icònic Ramochu i ha acabat emocionant-lo moltíssim. Mai no l’havíem vist així, totalment trencat i sense poder parar de plorar. S’ha hagut d’eixugar les llàgrimes diverses vegades durant tres minuts molt llargs en què no ha estat capaç de dir moltes frases: “Parlarem tu i jo i ens emocionarem tots, és emotiu parlar de la teva dona després de tota la vida amb ella. No només t’emocionaràs tu, jo ja estic emocionat també”, deia abans de començar l’entrevista.

Ramón García, superat per l’emoció en una entrevista en directe

“Ara el Julio s’ha quedat sol i aquí està”, deia el Ramón abans de començar a plorar. Ha intentat tranquil·litzar-se sense èxit i ha estat en aquest moment quan ha reconegut per què es posava així: “Aquest home podria ser el meu pare, tenia la seva edat quan va morir i m’emociona molt. Fem aquest programa per a gent així. Fem aquest programa per a la gent gran i, sobretot, per a gent que s’ha quedat sola després de tota una vida. A vegades, aquestes històries em toquen el cor. A veure si soc capaç de tirar això endavant avui…”, ha deixat anar de manera mig tallada.

La història del Julio l’ha deixat mut | CMM

Ramón García plora desesperat | CMM

L’escena ha estat molt tendra i ha tocat el cor dels teleespectadors del programa, que també s’han hagut de sentir afectats en conèixer la història d’aquest pobre home. No és habitual veure el Ramón García així de trist, un presentador que acostuma a estar somrient i que d’aquí a un parell de mesos tornarem a veure al capdavant del Grand Prix en la versió renovada que acaba d’anunciar TVE.