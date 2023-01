Marc Ribas, pressionat per les fans: abraçades pel carrer i vídeos eròtics

Marc Ribas ha visitat el programa d’Ares Teixidó a 8TV, una entrevista en la que ha parlat del seu èxit al capdavant de Joc de cartes i també de la fama que ha aconseguit gràcies al seu paper televisiu a TV3. El primer que ha volgut fer és defensar la veritat que hi ha en el concurs: “No hi ha res preparat perquè la gràcia que té, de fet, és que tingui una part de reality show en la que et trobes el que et trobes i has de veure com ho acabes portant cap a una banda o cap a una altra. De vegades els restauradors es posen molt nerviosos perquè tenen pressió i no estan acostumats a les càmeres, així com sempre hi ha gent que pixa fora del text”.

Hi ha crítics que consideren que vol imitar Alberto Chicote a Pesadilla en la cocina, però ell ho nega taxativament: “Jo no dono lliçons a ningú, no arreglo el seu negoci ni els demano que m’expliquin els seus problemes. Aquest és un concurs de quatre restaurants amb quatre restauradors que competeixen entre ells. Més que de restaurants, és una història de persones. Hi ha una part emocional molt forta a cadascun els projectes”. I parlant de programes gastronòmics, la pregunta era obligada: participaria a Masterchef? “No segueixo el programa perquè no entenc la cuina com un concurs en què et renyen. La cuina ha de ser un acte d’amor. Jo mai no aniria a Masterchef.

Li han preguntat directament si ell també té ego: “És clar, però penso que el temps et va posant al seu lloc. Ara estic molt tranquil i en pau amb mi mateix, sé quins són els meus forts i quines les meves debilitats. Mai no he estat un noi arrogant, encara que tampoc no soc humil perquè crec en mi mateix”.

Marc Ribas confessa que algunes fans el magregen pel carrer i que li han arribat a enviar vídeos eròtics

Una de les parts més curioses ha arribat quan ha confessat que moltes fans s’han excedit en trobar-se’l pel carrer: “Hi ha hagut persones que m’han tocat massa mentre ens fem la foto junts. Recordo una vegada que no podia més i li vaig dir que o treia la mà d’allà o no hi hauria foto. No és que toqués el cul sense voler… sinó que me’l magrejava. Et trobes de tot perquè hi ha gent que et mira i ho fa dissimuladament per no molestar, d’altres que s’apropen per felicitar-te o simplement demanar-te una foto, la canalla que s’apropa i això és molt guai. També hi ha hagut alguns que m’han convidat a casa seva“.

El pitjor és que s’ha sentit agredit algunes vegades quan li han fet propostes indecents a través de la xarxa: “El que més em va sobtar va ser al principi, quan començava al Cuines, que m’enviaven vídeos en què es veia com es masturbaven mentre em veien a televisió. Em va sorprendre molt i ho vaig ensenyar a la redacció… No només et deixa bocabadat per l’agressió en si, sinó que penses que no cal. Jo intento respondre el costum de respondre tothom que m’escriu, però hi ha una sèrie de coses a les que ja no he respost perquè no ho pots respondre, és clar. El que més m’envien són molts dubtes de receptes o aparells electrodomèstics, per això”.

El presentador reconeix que necessita acudir a teràpia per gestionar la fama

L’exposició mediàtica l’ha de combinar amb la paternitat, el que confessa que costa molt: “A vegades toca anar a la terapeuta i ho treballo, ja que sol no ho pots portar. Fa pràcticament set anys que vaig pujar en un AVE en el que tot passa molt ràpidament. Necessitar absorbir-ho i necessites ajuda per poder gestionar-ho. Tot el que té a veure amb les nenes és difícil”.

Marc Ribas visita el programa d’Ares Teixidó | 8TV

“Has de veure quins són els moments en què has de dir no als fans perquè estic amb elles. Són una passada les meves nenes i va estar molt bé poder portar-les a televisió al plató de Cuines quan vam fer l’especial amb els panellets”, ha confessat en aquesta entrevista.