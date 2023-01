Miki Núñez i Marta Torné repetiran com a presentadors d’Eufòria

Miki Núñez ha donat una alegria als fans d’Eufòria en confirmar que tornarà a ser el presentador del programa. El cantant terrassenc repetirà experiència en aquesta segona edició, en la que estarà al capdavant juntament amb Marta Torné. Tots dos repeteixen experiència, el que demostra que TV3 vol que tot sigui igual per igualar o superar l’èxit de la seva estrena. Aquesta parella ja funcionava, per la qual cosa no han volgut canviar-la.

L’excantant d’OT s’ha mostrat entusiasmat per la notícia, la que ha volgut anunciar ell mateix durant la fase final dels càstings. Aquest cap de setmana, el jurat havia d’escollir els 25 millors participants dels més de 2.300 aspirants que van presentar-s’hi. Han estat tres dies de molts nervis i moltes proves, les que els haurien ajudat a escollir quines persones es mereixen arribar a la primera gala del concurs. De moment no hi ha data d’estrena, però els directius de la casa han deixat caure que la idea és estrenar-lo al llarg de la primavera.

Miki Núñez confirma que torna a Eufòria | Instagram

Hi ha ganes d’Eufòria, programa que ja es troba immers en la preparació de la segona edició. Arribarà amb canvis destacats en la mecànica, pel que es veu, de la mateixa manera que també han incorporat alguna cara nova com Clara Luna i Paula Malia, que han estat presentades com les noves coach de veu i interpretació respectivament. Així doncs, una de les baixes serà la de Carol Rovira, que abandona el lloc de professora perquè considera que ja no pot donar més de si en aquesta etapa.

Els càstings seleccionen els 25 millors aspirants que voldran fer-se un lloc en la primera gala

Miki Núñez, com dèiem, ha estat present en l’últim dia d’aquesta fase final dels càstings d’Eufòria 2. En el canal de Twitch del programa s’ha pogut anar seguint com evolucionava la tria de concursants, uns aspirants que ho han donat tot per poder convertir-se en concursants d’Eufòria i triomfar tant com ho han fet els nois i noies de la primera edició. El presentador els ha acompanyat en aquests moments de nervis, en els que els membres del jurat els han desitjat sort.

El presentador ha participat en els últims càstings d’aquesta edició | Instagram

Els membres del jurat ja han pres una decisió | Instagram

Caldrà esperar una miqueta encara per conèixer els noms dels 25 finalistes, dels que només 16 es convertiran en els concursants que podrem veure en la primera gala. Cada cop hi ha més detalls lligats i confirmats, el que demostra que Eufòria 2 s’apropa.