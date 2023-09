Marc Ribas tanca un dels seus restaurants

El cuiner i presentador de Joc de Cartes a TV3, Marc Ribas, ha anunciat que tanca el restaurant que té a Girona des de fa 14 mesos. Ribas ho ha comunicat a través del seu Instagram, on ha dit que tanca La Brutal, l’hamburgueseria que va obrir el juliol del 2022, per poder centrar-se en el restaurant que té a Terrassa. Ribas ha dit que La Taverna del Ciri, com s’anomena l’establiment terrassenc que va obrir ara fa sis anys, necessita la seva atenció i ell “no pot ser a tot arreu”. “Ara mateix tinc ganes de gaudir i necessito retrobar-me amb els fogons de forma activa, i és a Terrassa on ho vull fer”, ha explicat a través de la xarxa social.

Ribas ha assegurat que a Girona ha tingut “molt d’èxit”, per la qual cosa lamenta abaixar la persiana. A més, ha agraït a tothom qui ha fet possible el funcionament de La Brutal durant aquests catorze mesos. El cuiner ha explicat que, tot i agradar-li Girona perquè és casa seva, a Terrassa és on té “família, feina a la TV i la possibilitat de complir els meus objectius com a cuiner”. A més, ha augurat molt èxit al pròxim establiment que obri al local on ara hi ha La Brutal: “Hem tingut molt d’èxit i el pròxim negoci també en tindrà”.

Presentació nova temporada de TV3 31.08.2023 / Mireia Comas

Un restaurant amb ressenyes molt diverses

La Brutal ha rebut ressenyes de tota mena des de la seva obertura el 2022. Algunes de les persones que han opinat sobre el local han criticat el preu de les hamburgueses, que rondava els 14 euros. A TripAdvisor l’establiment tenia una puntuació de 3,5 sobre 5 estrelles i no estava en molt bona posició en el rànquing de restaurants de Girona. Estava situat en el número 252 dels 389 restaurants que hi ha a la ciutat. “Vull agrair a totes les persones que heu vingut a La Brutal i heu queixalat aquesta cuina catalana amb carn, pa i romesco lleugerament envinagrada amb el bitxo de Girona, l’avellana de Brunyola i les delicioses patates fregides amb oli del molí d’Arbúcies”.