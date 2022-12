Gras alerta que TV3 serà “morta en cinc anys” si no canvia el finançament

El director de TV3, Sigfrid Gras, alerta del risc a llarg termini que suposa la manca de finançament per a la televisió pública. En una entrevista publicada a l’Agència Catalana de Notícies, Gras ha alertat que, si bé la dotació pressupostària serveix per mantenir el lideratge a Catalunya, “en cinc anys estarem morts”. En aquest sentit, Gras reitera la reclamació històrica de l’increment de 100 milions d’euros en l’aportació econòmica a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L’aportació de les institucions catalanes a l’entitat és “insuficient”, explica el director, per garantir “l’equilibri entre audiència i servei públic”.”És el moment perquè Govern i Parlament apostin per un finançament més ampli”, ha etzibat.

La limitació econòmica patida durant els darrers exercicis, segons apunta Gras, ha limitat les possibilitats de TV3 pel que fa a continguts. L’èmfasi en l’actualitat política dels darrers cursos, reconeix el director, responia en part a un criteri financer. “Era més barat posar quatre persones a parlar en una tertúlia, com en el FAQs, que fer Eufòria”, lamenta. En aquest sentit, si bé el canal pretén apostar per nous continguts i formats, la “major aposta per l’entreteniment” té com a requisit previ un finançament més expansiu.

Nova graella

El canvi d’estratègia de continguts s’ha fet palès especialment en el nou ventall d’ofertes de programes d’entreteniment. Gras, en aquest sentit, celebra la incorporació d’espais com Zona Franca, El Col·lapse o Quanta Guerra; amb un millor encaix que tertúlies com el FAQs. El nou programa de Ricard Ustrell, de fet, substitueix directament la tertúlia política de la televisió pública, amb un inici “difícil” del que s’ha sabut sobreposar.

La transició cap a una aposta per formats d’entreteniment deixa una graella més còmoda per al nou director. “Ens hem sentit enmig del terreny de la batalla política i d’això en volem fugir”, apunta Gras. La política, raona el director, tindrà el seu lloc a la televisió pública catalana, “especialment als informatius”. “Segurament vam dedicar massa temps al debat polític”, insisteix.

Continguts infantils

Pel que fa a la posada en marxa del nou canal infantil SX3, Gras celebra un rendiment en “la línia adequada”. Després d’un llarg període de desenvolupament que precedeix el seu ascens a la direcció, reconeix que el nou espai s’ha trigat més del que esperaven a concretar-lo. “Tard no vas mai, hem anat tan ràpidament com hem pogut”, raona. El següent pas, després de la consolidació dels continguts per a joves, serà el servei OTT en català, en el que considera una “aposta per la cultura ” que “sempre ha d’estar present” a TV3.