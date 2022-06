La jutgessa del cas de ‘La iaia Anita’, protagonista del ‘Crims’ més vist

Crims continua imparable i imbatible, el que ha demostrat aquest dilluns amb un altre rècord d’audiència que el fa tocar el cel. El programa de Carles Porta ha fet un 28,2% de quota de pantalla, una xifra espectacular que representa més de 845.000 teleespectadors acumulats. El desenllaç de La iaia Anita ha cridat l’atenció dels fans de l’espai, que s’han enganxat al televisor per saber qui era l’assassí de les dues dones grans que van trobar assassinades a Mataró l’any 2012. La filla d’una de les víctimes va sospitar des del principi de la fornera, una dona de confiança de la mare que l’hauria matat per poder robar les seves joies i vendre-les posteriorment. La investigació va concloure que la dona tenia més de 43.000 € de deutes, el que la tenia desesperada. Haver perdut el seu marit en un accident de trànsit poc abans, a més a més, la tenia totalment fora de si encara que actués amb aparent normalitat.

Els crims van ser molt sangonents, per la qual cosa la jutgessa va dubtar fins a l’últim moment de la seva culpabilitat. La fornera era una dona petita, menuda i una mica pàmfila… el que feia que costés de creure que hagués comès aquells crims. Ella va mantenir la seva innocència durant tot el judici, a més a més, encara que les proves contra ella eren contundents i van poder empresonar-la.

Dues cuines, dos gats, dues portes sense forçar.



El desenllaç del cas "La iaia Anita" ha fet xifres rècord: una quota del 28,2% i una audiència acumulada de 845.000 espectadors. Gràcies per la vostra fidelitat!



La jutgessa, protagonista del doble capítol de Crims

El cas ha agradat molt, un succés que el programa de TV3 dividia en dos capítols per poder explicar bé com es va dur a terme tota la investigació. La jutgessa ha acabat sent una de les protagonistes, ja que la seva actuació i manera de parlar amb molta contundència deixava parada tota l’audiència. A Twitter, de fet, han estat molts els que han destacat la seva participació en el capítol. No la deixen gaire bé, per això, ja que creuen que va estar sobreactuada i que no tenia sentit que dubtés tantíssim de la culpabilitat de la fornera quan totes les proves apuntaven cap a ella. Com es justificava la lletrada? Tot repetint que necessitaven més i més proves abans de poder culpar-la.

“Crec que oficialment podem donar-li a aquesta jutgessa el Premi Gaudí a la persona que millor s’ho ha passat gravant Crims. 10/10. Quina passió, reina!“, “Espera’t, que vendre joies d’una morta i portar la polsera amb el DNI de la morta a la bossa no són proves suficients. Perdó?”, “Espero que també acabés a presó ja jutgessa, perquè sobreactuar així no pot ser legal“, “La jutgessa quan acabi el capítol i no pugui sortir més a televisió” o “Les imatges de la jutgessa enfilada a la cadira, les tenim?”, deien alguns. Altres, de més cruels, arribaven a insultar-la per no fer bé la seva feina: “I aquest tipus de jutges tenim en aquest país. Quina vergonya“.

crec que oficialment podem donar-li aquesta jutgessa el premi gaudí a la persona que millor s’ho ha passat gravant crims 10/10 quina passió reina #CrimsAnitaTV3 — Laura Grau (@laura6rau) June 6, 2022

Espera't, que vendre joies de una morta i portar una polsera amb el DNI d'una morta al bolso no son proves suficients. Perdo??? #CrimsAnitaTV3 — Sergi (@SergiDiaz94) June 6, 2022

Espero que también acabara en la cárcel la jueza porque sobreactuar así no puede ser legal #CrimsAnitaTV3 — ıʌɐX (@Xavi_BlimBlim) June 6, 2022

La jutgessa quan acabi el capítol i no pugui sortir més per la tele. #CrimsAnitaTV3 pic.twitter.com/s4oAUoGl45 — Aleix (@aleixmartinez21) June 6, 2022

Les imatges de la jutgessa enfilada a la cadira, les tenim?#CrimsAnitaTV3 — Sergi FO (@eSeFeO) June 6, 2022