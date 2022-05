‘Crims’ lidera la nit amb un cas que divideix els teleespectadors

Crims ha tornat a liderar la nit de dilluns, encara que no ha pogut encadenar un cinquè rècord consecutiu. El programa de Carles Porta ha estat el més vist de la seva franja, per això, i a més a més amb molta diferència: el seu principal rival, Masterchef, s’ha quedat amb un 14,3% del share malgrat oferir un especial de repesca plena de sorpreses. I ells? El primer episodi del cas de la iaia Anita ha arribat al 24,3% de l’audiència, amb el que perd una mica més de dos punts respecte a la setmana passada. Les protagonistes d’aquest capítol eren dues dones grans de Mataró, el que sembla que ha generat interès entre el públic d’aquesta edat. En la franja de més de 65 anys, Crims pràcticament va assolir el 28% de l’audiència.

I deixant les xifres que va aconseguir, de què tractava aquest cas? Tot comença amb la troballa del cadàver d’una dona gran de Mataró, morta al terra de la cuina a ganivetades. En un principi, els Mossos ho investiguen com un possible robatori violent perquè el presumpte lladre havia regirat els calaixos de la cuina i també havia regirat tot l’interior del pis. La sorpresa era que la porta no havia estat forçada, el que indicava que la dona s’hauria refiat prou de l’assassí per deixar-lo entrar a casa. Volia dir això que el coneixia?

Les hipòtesis canvien radicalment quan, només cinc dies després, troben una altra víctima en un altre pis de Mataró. Aquesta dona té el doble de ferides que la primera i aquesta violència desfermada preocupa els investigadors, que es posen en alerta tenint en compte que ha passat molt poc temps entre un assassinat i l’altre. Estan convençuts que hi ha un assassí a Mataró i que el següent assassinat es produirà en pocs dies, el que força a què la investigació s’acceleri. És gràcies a això que acaben descobrint que hi ha una persona que vincula les dues víctimes, el que pot ajudar molt a resoldre el cas.

Qui hi ha darrere d’aquests atacs tan violents? Avui a les 22.05h coneixerem més detalls d’aquest cas, i intentarem posar llum a la foscor.https://t.co/knWxZJjt9Z#CrimsTV3 pic.twitter.com/1rtVjV02eG — Crims (@Crims_Oficial) May 30, 2022

Crítiques a Crims per dividir el cas en dos capítols

El capítol d’aquesta setmana no mostra massa més, ja que l’equip del programa ha decidit dividir el cas en dues entregues. Això no ha acabat d’agradar a alguns teleespectadors, que han criticat que l’hagin allargat innecessàriament: “Heu agafat el costum de fer dos capítols i sovint, com és el cas, no són necessaris. Molt preciosisme, molt plànol artístic, però dona la sensació que voleu allargar i enganxar el públic. I això és fer trampa. Aquest cas no té la complexitat del de la mataiaies ni remotament”.

Totalment d'acord. — Xavier (@XMoixet) May 31, 2022

Els teleespectadors aplaudeixen el capítol de Crims

Ara bé, la gran majoria dels teleespectadors han aplaudit el contingut d’aquest capítol i han deixat clar que els ha agradat molt: “Sí i sí! Torna la intriga i l’essència de Crims“, “Enhorabona, capítol molt ben fet”, “Bon capítol el d’ahir, a l’espera de la segona part” o “Bon capítol, nens” són alguns dels missatges que els han deixat a Twitter.

Si si!!! Vuelve la intriga y esencia de @Crims_Oficial pic.twitter.com/N8nZBCgYPh — Nieves Garzón (@niepsylolo) May 31, 2022

Enhorabona capítol molt ben fet 💪 — Lluís Mtz! 🔥🚒 (@LlussiVica) May 31, 2022

Buen capítulo el de ayer. A la espera de la segunda parte 👌 — TAN. (@Tan_More123) May 31, 2022

Bon capítol nens! Així si!!! — TAN. (@Tan_More123) May 31, 2022

Carles Porta pot estar content, ja que sembla que el capítol sobre aquest cas de Mataró ha agradat bona part de l’audiència. Ara caldrà esperar a la setmana vinent per conèixer el desenllaç de la història, que demostrarà per què el cas va adoptar aquest nom i què hi havia darrere d’aquests assassinats amb arma blanca a casa de senyores grans.