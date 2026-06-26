Última hora | Tota l’actualitat minut a minut

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Jose Díaz
Jose Díaz
26/06/2026 07:40 Última actualització: 26/06/2026 07:40

Tota l’actualitat de Catalunya i el món, seguida minut a minut. Amb les notícies d’última hora explicades de manera immediata i sintètica. Per no perdre’s res en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural.

26.06.2026 07:16

Pendents de l’incendi de la Franja de Ponent

Bon dia. Comencem el dia pendents de l’incendi que es va iniciar ahir al migdia Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i ja havia afectat 1.000 hectàrees d’un perímetre de 4.000 ahir a la nit, informa l’ACN. Les flames es van detectar cap a dos quarts de dotze del migdia i van anar avançant sense control al llarg de tota la tarda. Tres pobles van ser desallotjats per l’avanç de l’incendi. Es tracta d’Alins i Sanui (d’un mateix municipi, que uneix els dos nuclis) i Calassanç (de Peralta i Calassanç). Els veïns afectats pel desallotjament són uns 240, segons fonts del Govern de l’Aragó. També hi ha un altre municipi, Fonts, a la comarca del Cinca Mitjà –ja fora de la Franja però molt a prop–, on s’han confinat els veïns. Se’ls ha demanat que tanquessin les portes i les finestres per evitar que els entrés el fum que els arribava empès pel vent, que podia provocar problemes respiratoris.

L'incendi de la Franja de Ponent, en una imatge distribuïda pel Govern de l'Aragó / Europa Press

Els Bombers de la Generalitat s’han unit a les tasques d’extinció del foc, en les quals també col·laboren mitjans del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de l’UME de l’exèrcit. Més de cent efectius treballen a l’indret. Les autoritats confiaven ahir a la nit que es reduís la intensitat del vent i baixés una mica la temperatura amb l’esperança que això ajudés a controlar les flames.

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