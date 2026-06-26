Última hora | Tota l’actualitat minut a minut

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Pendents de l’incendi de la Franja de Ponent
Bon dia. Comencem el dia pendents de l’incendi que es va iniciar ahir al migdia Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i ja havia afectat 1.000 hectàrees d’un perímetre de 4.000 ahir a la nit, informa l’ACN. Les flames es van detectar cap a dos quarts de dotze del migdia i van anar avançant sense control al llarg de tota la tarda. Tres pobles van ser desallotjats per l’avanç de l’incendi. Es tracta d’Alins i Sanui (d’un mateix municipi, que uneix els dos nuclis) i Calassanç (de Peralta i Calassanç). Els veïns afectats pel desallotjament són uns 240, segons fonts del Govern de l’Aragó. També hi ha un altre municipi, Fonts, a la comarca del Cinca Mitjà –ja fora de la Franja però molt a prop–, on s’han confinat els veïns. Se’ls ha demanat que tanquessin les portes i les finestres per evitar que els entrés el fum que els arribava empès pel vent, que podia provocar problemes respiratoris.
Els Bombers de la Generalitat s’han unit a les tasques d’extinció del foc, en les quals també col·laboren mitjans del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de l’UME de l’exèrcit. Més de cent efectius treballen a l’indret. Les autoritats confiaven ahir a la nit que es reduís la intensitat del vent i baixés una mica la temperatura amb l’esperança que això ajudés a controlar les flames.