La pròxima temporada de la Banda Municipal de Barcelona (BMB), resident a l’Auditori, serà “eclèctica”. Ho diu el mateix director de la formació, José R. Pascual-Vilaplana, que s’ha proposat combinar “diferents perspectives estètiques” que permetin obrir “una finestra a l’enteniment i el gaudi, amb el propòsit de descobrir què pot aportar una orquestra de vents i percussió a la cultura musical contemporània”. És a dir, hi haurà espai per a concerts molt populars i, alhora, per al virtuosisme, i tot plegat es farà amb la voluntat de generar “un espai sonor que convidi a la reflexió i mantingui l’equilibri entre l’intel·lecte i l’hedonisme, una contribució que les bandes de música han fet històricament”.
Aquest propòsit s’emmarca en la filosofia que travessarà tota la programació de l’Auditori durant la temporada 2026-27. Segons anuncia el nou director de la institució musical, Victor Medem, “en un món encapsulat ideològicament i d’instrumentalització tecnològica”, el centre vol evocar a partir de la tardor “la idea d’Europa com a àmbit per a la il·lustració i la cultura”. De fet, sota el títol Llegat i descoberta –a l’Auditori, el títol de la temporada sempre és una declaració d’intencions–, la programació s’articula “al voltant de dues idees: connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix; i trobar un equilibri entre coneixement i descoberta, entre tradició i contemporaneïtat, entre excel·lència i proximitat”. En un moment marcat pel soroll i la velocitat, l’Auditori “reivindica l’escolta com una experiència transformadora”.
En aquest context, Medem promet “emocions fortes” amb la Banda, un dels pilars de l’Auditori des del 2007. “Amb obres mestres del repertori per a banda i adaptacions d’obres immortals com la Novena de Beethoven, per a la qual hem convidat la Sociedad Coral de Bilbao”, anuncia. I afegeix: “El nostre director titular, José R. Pascual-Vilaplana, ens descobrirà grans creacions, com la Simfonia n. 3 de John Corigliano o La soledad de América Latina, de Dirk Brossé, obra amb la qual ens adherim al centenari de Gabriel García Márquez”.
Tot indica, doncs, que serà una temporada històrica amb grans noms que van des del trompetista Sergei Nakariakov fins a Arnau Tordera, líder del grup Obeses, i el televisiu Peyu, passant pel pianista Raul da Costa, el clarinetista José Micó, la soprano Mercedes Gancedo i l’actor Francesc Orella, entre molts altres artistes de disciplines diverses.
Peyu, Arnau Tordera i Marcel Ortega, el trio per al Concert de Cap d’Any
La Banda la farà grossa amb el concert de Cap d’Any, un dels plats forts de la temporada. És aquí on es trobarà en Peyu, un personatge que, d’entrada, pot sobtar en un programa de l’Auditori. Però resulta que Lluís Jutglar Calvés –que és el nom real de l’humorista– formarà part d’un trio impagable juntament amb Arnau Tordera –guitarrista, vocalista i líder del grup Obeses– i el director Marcel Ortega. Tots tres es posaran al capdavant de la Banda i la faran ballar, o més aviat faran ballar els catalans amb la música que es tocarà en les dues sessions anunciades, el 29 i el 30 de desembre a les 19 hores.
“Ni orquestres vieneses, ni salts d’esquí alemanys, ni tan sols el primer país que canvia d’any a l’altra punta del món seran tan importants com el nostre concert. Com serà aquest esdeveniment, imaginat pels catalans? La nostra música el protagonitzarà: hi sentireu melodies tradicionals, les obres més lluïdes dels compositors històrics, creacions actuals amb la sonoritat dels nostres temps… i sí, valsos i polques —que també en tenim—, sardanes i jotes! El país sencer es fa música i el món ens mira”, expliquen en el text en què presenten el projecte, que permet fer-se una idea força precisa del gènero que toquen. Al programa, hi ha peces clàssiques com ara el preludi de la sarsuela Cançó d’amor i de guerra, de Rafel Martínez i Valls; El cant dels ocells, de Pau Casals, i una selecció de valsos i polques d’Enric Morera –de L’any de la picor–, però també “estrenes absolutes” de composicions del mateix Tordera, com ara una de titulada, ben oportunament, Cançó de Cap d’Any. Tot plegat, amb l’humor d’en Peyu fent de mestre de cerimònies. Ben segur que les entrades es vendran com rosquilles. De fet, a la web de l’Auditori ja es poden comprar.
Concert inaugural amb ‘Rhapsody in Blue’
Però tampoc caldrà esperar a Cap d’Any per viure altres jornades memorables amb la Banda Municipal de Barcelona la temporada que ve. El concert inaugural, dirigit per Pascual-Vilaplana, també és un altre dels grans atractius de la programació. Sota el títol Rhapsody in Blue i amb el trompetista Sergei Nakariakov, una fusió de jazz i música de banda inundarà la Sala 1 Pau Casals a les 18 hores. El repertori serà:
Morton Gould: American Salute
Karl Wilhelm Brandt: Konzertstück n. 2, op. 11
George Gershwin: Rhapsody in Blue
Leonard Bernstein: Facsimile, suite del ballet. Estrena de la versió per a banda
Leonard Bernstein: Dybbuk, suite del ballet. Estrena de la versió per a banda
El moment culminant serà amb la mítica Rhapsody in Blue de George Gershwin, que dona títol al concert. Serà una versió per a trompeta solista que posa en relleu l’extraordinària musicalitat de Nakariakov. Aquesta obra icònica, que sintetitza jazz i la música clàssica amb naturalitat, ens fa veure la trama urbana de Manhattan, en gran part perquè Woody Allen va esprémer les primeres notes de la peça amb mestria per a l’arrencada d’una de les seves pel·lícules més cèlebres. El programa inclou també estrenes en versió per a banda de dues peces de Leonard Bernstein, Facsimile (1946) i Dybbuk (1974).
El centenari de García Márquez, amb Francesc Orella com a narrador
Un altre dels concerts més especials de la nova temporada de la Banda serà el del 14 de març del 2027, a les 18 hores. L’Auditori s’afegeix a la celebració del centenari del naixement de l’escriptor Gabriel García Márquez amb una sessió en què s’interpretarà Sensemayá, de Silvestre Revueltas, i La Soledad de América Latina, de Dirk Brossé. Amb la Banda dirigida per Pascual-Vilaplana i l’actor Francesc Orella com a narrador, llegint textos de l’autor de Cien años de soledad i gran referent del realisme màgic. Sensemayá (1937) és una obra simfònica basada en un poema que evoca la força de l’esperit de les civilitzacions més ben connectades amb la natura. I La soledad de América Latina és una composició que els textos de Garcia Márquez rubriquen magistralment.
Un gran moment: la ‘Novena’ de Beethoven adaptada per a una orquestra de vent
El 9 de maig també serà una altra jornada històrica. La monumental Novena simfonia de Ludwig van Beethoven arriba a la sala Pau Casals de l’Auditori amb la Banda –dirigida també per Pascual-Vilaplana– i la Sociedad Coral de Bilbao –amb Enrique Azurza com a director–, en una experiència que uneix força, lirisme i transcendència. Serà amb una adaptació per a orquestra de vent, metall, fusta i percussió, desplegant tota la seva energia, mostrant com una banda pot transmetre la grandesa d’una simfonia tan emocional. I serà enriquida per les veus dels solistes Mireia Tarragó (soprano), Helena Ressurreição (mezzo), Roger Padullés (tenor) i Ferran Albrich (baríton), per al quart moviment —el cèlebre i popular Himne a l’alegria.
Una ‘Tarda de musicals’ relaxada i popular, per al públic familiar
I, fent bona la promesa d’una temporada eclèctica, en la mateixa programació en què hi haurà Beethoven s’hi troba també una Tarda de musicals que l’Auditori ja anuncia, expressament, que serà “una sessió relaxada” i “una funció amb més tolerància al moviment, i al soroll del públic”, cosa que permetrà “una experiència més accessible i inclusiva”.
Per a aquesta ocasió, el 4 d’abril a les 18 hores, la BMB prepara un viatge apassionant per les llums de Broadway i el West End, recorrent dècades de grans musicals. El programa posa en escena una gamma àmplia i intensa, des de l’obertura del Candide de Bernstein fins a la sensualitat nostàlgica del Summertime de Gershwin, passant pels grans clàssics de Rodgers & Hammerstein i moments inoblidables d’El fantasma de l’òpera i Wicked. Cada peça s’ha adaptat per a banda, aprofitant la potència del vent i la percussió per transmetre intensitat, lirisme i teatralitat. Un concert dinàmic, vibrant i accessible, pensat per al públic familiar, sota la direcció de Sergi Cuenca i amb la participació especial d’Ana San Martín i Daniel Anglès.
Altres perles
La programació és molt més àmplia i pots consultar-la completa aquí. Però hi ha encara unes quantes perles més que cal destacar, com ara el concert de cloenda de la temporada, el 23 de maig de 2027, amb el pianista Raúl da Costa com a solista convidat per acompanyar –o ser acompanyat per– la Banda Municipal de Barcelona. Amb la direcció de Pascual-Vilaplana, per interpretar la Simfonia n. 3 Jalupe, de Luis Serrano Alarcón, i el Concert de piano n. 2 en do menor op. 18, de Serguei Rakhmàninov.
També és altament recomanable el concert de tangos del 17 de gener, amb la BMB dirigida per Pascual-Vilaplana, la soprano Mercedes Gancedo, el tenor Gustavo De Gennaro, i el bandoneó de Marcelo Mercadante. El repertori serà Malambo Grosso, de Gerardo Di Giusto; Libertango i María de Buenos Aires (tango suite), d’Astor Piazzolla; i Estancia ( suite del ballet, op. 8), d’Alberto Ginastera.
I un imperdible clàssic, el concert de Nadal. Amb el títol Músiques per la pau: un Nadal amb esperança, la Banda actuarà dirigida per Pascual-Vilaplana i el repertori serà aquest:
- Chen Yi: Tu
- Yasuhide Ito: Peace, Peace, so Sing the Birds
- Miquel Asins Arbó: Suite 1936
- Jan van der Roost: Et in terra pax
- Salvador Brotons: Nadales catalanes op. 76