L’energia és una despesa habitual en la majoria d’empreses, però el seu impacte en els comptes no depèn únicament del preu de l’electricitat o del gas. També hi intervenen factors com la potència contractada, els horaris de funcionament i la manera com es distribueix el consum. Moltes organitzacions es limiten a revisar l’import de les factures quan arriben, sense analitzar per què varia la despesa ni quines mesures podrien reduir-la.
La gestió energètica integral permet anar més enllà del pagament de la factura i convertir el consum en una variable que es pugui mesurar, analitzar i optimitzar. Aquesta tasca es pot assumir internament o encarregar-se a un proveïdor especialitzat. L’externalització pot ser especialment útil per a empreses amb un consum elevat, diversos punts de subministrament o recursos tècnics limitats.
Què és la gestió energètica integral?
És el conjunt d’actuacions destinades a supervisar i millorar la manera com una empresa utilitza l’energia. No consisteix només a buscar una tarifa més econòmica, sinó a analitzar el subministrament i el consum per detectar ineficiències i prendre decisions amb més informació.
Aquesta gestió pot incloure diferents tasques:
- Revisió de contractes i factures: comprovar les tarifes aplicades i les condicions contractuals.
- Anàlisi del consum: estudiar quanta energia s’utilitza, en quins horaris i en quines instal·lacions.
- Optimització de la potència contractada: valorar si s’ajusta a les necessitats reals de l’activitat.
- Detecció de desviacions: identificar augments inesperats del consum o pics de demanda.
- Seguiment dels resultats: establir indicadors per comprovar si les mesures adoptades funcionen.
Una factura elevada, per exemple, pot respondre a un increment del preu de l’energia, però també a un contracte poc ajustat o a un augment del consum. Distingir-ne les causes és essencial per decidir com actuar.
Quins aspectes s’han de revisar?
Una gestió integral combina l’anàlisi del contracte amb l’estudi del comportament de les instal·lacions. Tenir unes condicions de subministrament adequades no evita, per si sol, que es produeixin consums innecessaris.
El contracte i les condicions del subministrament
La tarifa, la potència contractada i els períodes horaris poden influir en el cost final. Per això, convé comprovar si les condicions vigents continuen encaixant amb les necessitats de l’empresa.
Una instal·lació que ha canviat els horaris de funcionament o ha incorporat maquinària pot tenir necessitats diferents de les que tenia quan va signar el contracte. Revisar-les permet valorar possibles ajustos sense comprometre l’activitat.
Els patrons de consum
Saber quanta energia es consumeix és important, però també ho és entendre quan i com es consumeix. Les dades poden revelar pics de demanda, equips que funcionen fora de l’horari previst o diferències entre instal·lacions.
Aquesta informació ajuda a plantejar mesures concretes, com reorganitzar determinats processos o comprovar si hi ha equips que continuen funcionant quan no són necessaris.
Els indicadors per mesurar els resultats
Per saber si una mesura d’estalvi funciona, no n’hi ha prou amb comparar dues factures: la despesa també varia segons els preus, la producció o les hores d’activitat.
Els indicadors energètics, coneguts com a KPI, permeten seguir l’evolució del consum i relacionar-lo amb l’activitat de l’empresa. En una indústria, per exemple, es pot analitzar quanta energia es necessita per unitat produïda. Això facilita detectar desviacions i comprovar si les mesures aplicades donen resultat.
Quan té sentit externalitzar la gestió energètica?
No totes les empreses necessiten contractar un servei extern. La decisió depèn del volum de consum, de la complexitat de les instal·lacions i dels recursos disponibles per fer-ne un seguiment continu.
Hi ha diverses situacions en què pot ser útil valorar aquesta opció:
- La factura energètica representa una part important dels costos. Analitzar el consum pot ajudar a detectar oportunitats d’estalvi.
- L’empresa no disposa de personal especialitzat. Un proveïdor extern aporta coneixement tècnic sense haver d’ampliar la plantilla.
- Les revisions són puntuals. Un seguiment continu ajuda a identificar desviacions que podrien passar desapercebudes.
- Hi ha diversos punts de subministrament. Coordinar diferents locals o centres productius requereix una visió global.
- Es vol avançar en eficiència i sostenibilitat. L’anàlisi del consum pot ajudar a definir objectius i prioritzar actuacions.
En les petites i mitjanes empreses, externalitzar pot permetre accedir a coneixement especialitzat sense crear una estructura interna dedicada. En organitzacions més grans, pot facilitar la coordinació de diversos subministraments o complementar la feina dels equips propis.
Quins avantatges pot aportar?
El principal benefici potencial és disposar d’una anàlisi més sistemàtica del consum. En lloc de reaccionar quan augmenta la factura, l’empresa pot establir un seguiment que ajudi a identificar canvis i estudiar-ne les causes.
Entre els avantatges possibles destaquen:
- Detectar oportunitats d’estalvi, revisant contractes i consums.
- Millorar el control de la despesa, entenent quins factors expliquen l’evolució de la factura.
- Alliberar temps dels equips interns, delegant part de l’anàlisi en especialistes.
- Prendre decisions amb més informació, a partir de dades sobre el consum.
- Fer seguiment de les mesures aplicades, per comprovar si tenen els resultats previstos.
Cal tenir present, però, que externalitzar el servei no garanteix automàticament una reducció de la factura. Els resultats depenen de la situació de partida, de les oportunitats detectades i de les mesures que es puguin aplicar.
Cinc senyals que indiquen que convé revisar la gestió energètica
Hi ha alguns indicis que poden ajudar una empresa a detectar si necessita millorar el control del consum:
- La factura ha augmentat i no se’n coneix el motiu. Pot faltar informació per distingir l’efecte dels preus dels canvis en el consum.
- Fa temps que no es revisa el contracte. Les necessitats de l’empresa poden haver canviat des de la signatura.
- No es treballa amb dades detallades. Conèixer només l’import mensual dificulta identificar les causes de les desviacions.
- La gestió energètica queda en segon pla. Altres prioritats poden fer que el seguiment sigui esporàdic.
- Es vol millorar l’eficiència. Comptar amb indicadors i una anàlisi inicial ajuda a concretar les actuacions.
Aquests senyals no demostren necessàriament que hi hagi ineficiències, però poden ser un motiu per estudiar la situació amb més detall.
Externalitzar no vol dir perdre el control
Delegar part de la gestió no implica cedir les decisions energètiques. L’empresa continua definint les seves prioritats i decidint quines mesures vol aplicar, mentre que el proveïdor especialitzat aporta anàlisi, seguiment i propostes de millora. Abans de contractar el servei, convé aclarir-ne l’abast: quines tasques inclou, amb quina freqüència es revisaran els consums, quins indicadors es faran servir i com es presentaran els resultats. També és recomanable valorar cinc aspectes: el pes de l’energia en els costos, la complexitat de les instal·lacions, els recursos interns disponibles, el nivell de seguiment actual i els objectius d’estalvi o sostenibilitat. Aquesta anàlisi permet determinar si el suport extern pot aportar un valor real al negoci.
En aquest àmbit, Nieves Energía acompanya empreses i grans consumidors en l’anàlisi i l’optimització del consum energètic, amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora i desenvolupar una estratègia adaptada a les necessitats de cada negoci.