La Taula del Tercer Sector Social denuncia la normalització dels missatges d’odi

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat la campanya #ÉsOdi amb un objectiu clar: alertar sobre la normalització dels discursos d’odi i d’extrema dreta en la societat actual i posar en evidència les conseqüències que tenen sobre les persones i els col·lectius més vulnerables.
La peça central de la campanya és un espot audiovisual, produït per Quepo Cooperativa, basat en testimonis reals. A través de situacions quotidianes, la peça mostra com expressions discriminatòries que afecten persones migrades, gitanes, LGTBIQ+, amb discapacitat, problemes de salut mental, persones grans o en situació de pobresa, han deixat de ser excepcionals per convertir-se en part del relat habitual en espais tan diversos com el carrer, les xarxes socials, els mitjans de comunicació o fins i tot el debat institucional.
L’espot recull frases que reflecteixen aquesta realitat i que evidencien la persistència d’estereotips i prejudicis: des de comentaris racistes o xenòfobs fins a expressions LGTBI-fòbiques, masclistes, capacitistes o edatistes. La campanya denuncia precisament aquesta acumulació de discursos que, de manera progressiva, estan erosionant la convivència i els drets fonamentals.
La digitalització i les xarxes amplifiquen els missatges d’odi
Segons la Taula del Tercer Sector Social, aquests discursos no són nous, sinó que parteixen de discriminacions estructurals que fa dècades que existeixen. El que ha canviat és la seva amplificació. La digitalització, la velocitat de difusió a les xarxes socials i la seva presència creixent en espais públics han contribuït a fer-los més visibles i, en molts casos, més acceptats socialment.
En aquest context, la campanya subratlla que el problema no es limita als insults o a les expressions explícites d’odi, sinó que també inclou narratives que culpabilitzen col·lectius sencers de problemes complexos, simplificant realitats socials i econòmiques i alimentant la polarització.
Les entitats socials també alerten que aquests discursos tenen conseqüències directes en la vida de les persones. L’espot posa el focus en situacions de discriminació en l’accés a l’habitatge, al mercat laboral o en la interacció quotidiana, on determinats col·lectius són rebutjats simplement pel seu origen, identitat o condició. Aquest impacte, segons les entitats, no només afecta les persones assenyalades, sinó també les organitzacions que les acompanyen, que sovint es converteixen també en objectiu d’atacs, i el conjunt de la societat.
Reforçar la capacitat crítica de la ciutadania
La Taula del Tercer Sector Social també vincula el llançament de la campanya amb el context polític actual. L’estrena d’#ÉsOdi coincideix amb l’inici del període previ a les eleccions municipals, una etapa en què sovint augmenten els discursos simplificadors i polaritzadors. Les entitats alerten que aquests moments són especialment sensibles a la propagació de missatges que busquen culpabilitzar determinats col·lectius en situació vulnerable de problemes estructurals com la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.
Davant d’aquest escenari, la campanya vol reforçar la capacitat crítica de la ciutadania i promoure la identificació d’aquests discursos abans que es normalitzin. El lema “És odi, atura’l” resumeix aquesta voluntat d’interpel·lar directament la societat i fomentar una resposta activa davant la discriminació.
A més de l’espot, la iniciativa inclou una falca de ràdio i el portal esodi.cat, que ofereix informació, recursos i eines pràctiques per identificar i combatre els discursos d’odi. Aquest espai digital s’adreça especialment al públic jove, un dels col·lectius més exposats a aquest tipus de continguts en l’entorn digital.
#ÉsOdi no és una acció puntual, sinó una campanya sostinguda en el temps. Després d’una primera fase llançada el 2024 a les xarxes socials amb la participació de creadors de contingut, la iniciativa ha anat ampliant el seu abast amb accions centrades en la desinformació i les narratives antiimmigració. La nova fase busca consolidar aquest treball de sensibilització i ampliar-ne l’impacte social.
Amb aquesta campanya, la Taula del Tercer Sector Social reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets humans i amb la construcció d’una societat més inclusiva, posant el focus en la necessitat de no banalitzar els discursos d’odi i d’actuar de manera col·lectiva per frenar-ne l’expansió.