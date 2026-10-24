Protegir els boscos, preservar la fauna, prevenir incendis forestals o vetllar perquè les activitats humanes respectin el medi ambient són algunes de les tasques que desenvolupen els Agents Rurals. La Generalitat de Catalunya ha convocat 100 places per incorporar nous agents rurals, 40 de les quals estan reservades a dones. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 d’octubre.
La convocatòria forma part del procés de reforç del Cos d’Agents Rurals i té com a objectiu ampliar la seva presència al territori i millorar la capacitat d’actuació. També busca incrementar la presència femenina i oferir una oportunitat a les persones que vulguin dedicar-se professionalment a la protecció de la natura i al servei públic.
Què fa un agent rural?
La seva feina va molt més enllà de vigilar boscos i espais naturals. Els Agents Rurals són un cos policial especialitzat, amb funcions de prevenció, vigilància, control i investigació en matèria de medi ambient. Són agents funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat que actuen arreu de Catalunya, des del litoral fins a l’alta muntanya, i treballen per protegir tant el patrimoni natural com les persones que hi viuen.
Una de les seves principals responsabilitats és la prevenció dels incendis forestals. Els agents vigilen el territori, fan tasques de sensibilització i investiguen les causes dels focs. També supervisen les activitats que es desenvolupen als boscos, vetllen per la conservació dels espais naturals protegits i treballen per preservar la fauna i la biodiversitat.
Aquesta diversitat de funcions fa que sigui una professió dinàmica, que requereix capacitat d’observació, preparació i coneixements especialitzats. El cos disposa, a més, de grups de suport i grups especials dedicats a àmbits com la muntanya, el medi marí, la fauna i la flora o la lluita contra el furtivisme.
La feina dels Agents Rurals també implica estar en contacte directe amb les persones que viuen, treballen o gaudeixen del medi natural. Informar, prevenir conductes de risc, resoldre conflictes i vetllar pel compliment de la normativa ambiental formen part de la seva activitat.
Més dones al cos
Un dels aspectes destacats de la nova convocatòria és la reserva de 40 de les 100 places per a dones. Amb aquesta mesura, la Generalitat vol afavorir una participació femenina més gran en els processos selectius i avançar cap a una composició més equilibrada del cos.
L’objectiu del Govern és atraure perfils diversos, tant de persones joves que volen iniciar la seva trajectòria professional com d’aquelles que busquen reorientar la seva carrera cap a una feina vinculada al medi natural. Es tracta d’una professió que exigeix vocació de servei, compromís, capacitat de treball en equip i disponibilitat per actuar sobre el terreny.
Quins requisits cal complir?
Per optar a una de les places cal tenir la nacionalitat espanyola, haver complert 18 anys, disposar del títol de batxillerat, tècnic o equivalent o superior, tenir el permís de conduir B i acreditar el nivell C1 de català o equivalent. També s’exigeix la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions i el compromís de portar les armes reglamentàries, entre altres requisits.
El procés selectiu inclou proves de coneixements, aptitud física i adequació psicoprofessional, i un reconeixement mèdic. Les persones aspirants també han de superar una fase de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques.
Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 30 d’octubre de 2026, inclòs. Més informació al web interior.gencat.cat/festeagentrural.