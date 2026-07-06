El programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” impulsa aquest estiu campaments, colònies urbanes i altres activitats per a prop de 9.000 infants i adolescents vulnerables a tot Catalunya. La iniciativa té com a objectiu garantir l’accés a experiències de lleure educatiu durant el període estival, una època especialment complexa per a moltes d’aquestes famílies.
L’estiu no és igual per a tothom. Mentre moltes famílies gaudeixen de les vacances, d’altres afronten aquesta etapa amb més dificultats econòmiques i de conciliació. Per a milers d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, això vol dir perdre l’accés a espais segurs, activitats educatives i oportunitats de lleure i descans.
Per abordar aquesta realitat, el programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” impulsa un any més la seva oferta d’activitats d’estiu dirigida a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Entre juny i setembre, més de 30.000 menors de tot Espanya participaran gratuïtament en campaments, colònies i centres oberts organitzats en col·laboració amb entitats socials d’arreu del territori. A Catalunya, estan previstos prop de 9.000 participants.
«Les activitats d’estiu de CaixaProinfància són molt més que una proposta d’oci: afavoreixen el desenvolupament personal i social d’infants i adolescents amb pocs recursos, ajuden les famílies a conciliar i garanteixen que els infants puguin exercir el seu dret al lleure, al descans i a gaudir de l’estiu en igualtat d’oportunitats», afirma Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundació ”la Caixa”.
L’oferta d’activitats d’estiu de CaixaProinfància combina propostes lúdiques, culturals, artístiques i esportives amb acompanyament socioeducatiu. A través del joc, la convivència i la participació en grup, els infants i adolescents desenvolupen competències personals i socials com l’autoestima, l’autonomia, l’empatia o la capacitat de relacionar-se amb els altres, i alhora gaudeixen d’un estiu enriquidor i en igualtat d’oportunitats.
A més, aquest any, el programa incorpora l’activitat Campaments a Escena!, una proposta constituïda per cinc dinàmiques teatrals que culminen amb la creació col·lectiva d’una senzilla obra de teatre. A través d’aquesta activitat es treballen valors i competències clau com la creativitat, l’expressió emocional, la confiança, la cooperació i la cohesió social.
Suport integral i sostingut a les famílies
CaixaProinfància és un programa de la Fundació ”la Caixa” dirigit a llars vulnerables amb fills i filles d’entre 0 i 18 anys. El seu objectiu és trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa mitjançant un model d’intervenció integral que combina reforç educatiu, lleure i temps lliure, atenció psicosocial, suport familiar i ajuts per cobrir necessitats bàsiques.
L’últim any, el programa ha acompanyat més de 67.000 infants i adolescents a tot Espanya a través d’una xarxa de més de 475 entitats socials que adapten la intervenció a la realitat i les necessitats de cada territori. El programa és present a totes les comunitats autònomes i a les dues ciutats autònomes.
A més, com a organisme intermedi privat del Fons Social Europeu Plus (FSE+), la Fundació ”la Caixa” cofinança i gestiona la convocatòria Més Infància per lluitar contra la pobresa infantil, que també ofereix activitats de lleure educatiu durant els mesos d’estiu a 2.000 infants i adolescents a través de 171 entitats socials seleccionades en la convocatòria.
La força de les oportunitats
A Espanya, un de cada tres infants creix en contextos marcats per la pobresa i la manca d’oportunitats. Les dificultats econòmiques, la precarietat o les barreres d’accés a recursos educatius i socials continuen condicionant el present i el futur de milers de famílies.
Per contribuir a trencar aquest cercle de desigualtat, la Fundació ”la Caixa” impulsa programes d’acompanyament socioeducatiu per a infants i joves en situació de vulnerabilitat, com ara CaixaProinfància, Incorpora Jove, les Beques de Grau, EduCaixa, les Convocatòries de Projectes Socials o les convocatòries Més Infància i Més Feina Jove.
Cada any, més de 140.000 infants i joves reben suport a través d’aquests programes, desenvolupats juntament amb una àmplia xarxa d’entitats socials. El 2026, la Fundació ”la Caixa” destinarà més de 700 milions d’euros a transformació social per actuar allà on les necessitats són més urgents.