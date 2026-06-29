La transició energètica cap a un model més net i sostenible no depèn únicament de la instal·lació de plaques solars, parcs eòlics o plantes de biometà. També necessita mecanismes que garanteixin transparència i confiança als consumidors. En aquest context, les garanties d’origen renovable (GdO) s’han convertit en una eina fonamental per acreditar que l’energia consumida procedeix realment de fonts renovables.
Aquest sistema permet certificar l’origen de l’electricitat i del gas renovable, aportant seguretat tant a particulars com a empreses i comunitats de propietaris que volen reduir la seva petjada ambiental. A Espanya, la gestió de les garanties d’origen correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en el cas de l’electricitat, mentre que en l’àmbit del gas renovable hi participa també Enagás com a gestor tècnic del sistema.
Què són les garanties d’origen?
Les garanties d’origen són certificats oficials que acrediten que una determinada quantitat d’energia ha estat produïda a partir de fonts renovables. En el cas de l’electricitat, cada garantia equival a 1 MWh generat amb tecnologies com l’energia solar, eòlica o hidràulica. Aquestes garanties es registren, es poden transferir entre operadors i finalment s’assignen als consumidors que contracten subministraments amb origen renovable certificat. D’aquesta manera, quan una empresa o una llar opta per una tarifa verda, pot tenir la certesa que el seu consum està avalat per una producció equivalent d’energia renovable. El sistema també contribueix a evitar pràctiques de greenwashing, és a dir, presentar com a sostenible una energia que no disposa de cap certificació oficial que ho acrediti.
Com funciona el procés?
El funcionament és relativament senzill, però està sotmès a controls estrictes. Tot comença quan una instal·lació renovable genera electricitat o gas renovable. Un cop verificada la producció, la CNMC o Enagás emeten les corresponents garanties d’origen, que queden registrades en plataformes oficials.
Posteriorment, aquestes garanties poden ser adquirides per comercialitzadores energètiques. Quan un client contracta una tarifa amb energia renovable certificada, la comercialitzadora li assigna les garanties necessàries per cobrir el seu consum. Finalment, aquestes garanties es cancel·len, fet que impedeix que puguin ser reutilitzades per a un altre consumidor. Aquest mecanisme assegura la traçabilitat i la transparència de tot el procés. A més, la CNMC publica periòdicament informació sobre l’origen de l’energia comercialitzada per cada operador, cosa que permet als consumidors comparar i prendre decisions informades.
Per què és important per als consumidors?
Les garanties d’origen ofereixen beneficis que van més enllà de l’etiqueta “energia verda”. Per als consumidors, representen una manera fiable de conèixer l’origen de l’energia que utilitzen cada dia. També aporten seguretat davant possibles missatges comercials poc rigorosos i permeten contribuir de manera activa al desenvolupament de fonts renovables.
Per a les empreses, aquestes certificacions tenen un valor afegit en matèria de sostenibilitat i responsabilitat corporativa, especialment en un context en què cada vegada més clients, inversors i administracions exigeixen compromisos ambientals verificables. Els productors d’energia renovable, per la seva banda, obtenen una font addicional d’ingressos gràcies a la comercialització d’aquestes garanties, fet que contribueix a reforçar la viabilitat dels projectes.
El paper creixent del gas renovable
Tot i que les garanties d’origen en electricitat fa anys que funcionen, el sistema aplicat al gas renovable és molt més recent. Des del 2023, el biometà produït a partir de residus orgànics també pot disposar de certificació d’origen. Aquest gas renovable s’injecta a la xarxa general després d’un procés de depuració i control de qualitat. Encara que físicament el gas que arriba als consumidors es barreja amb altres fonts energètiques, les garanties d’origen permeten acreditar que una quantitat equivalent de biometà ha estat produïda i incorporada al sistema. Aquesta traçabilitat és especialment rellevant en sectors industrials i empresarials que busquen reduir emissions sense renunciar a l’ús del gas.
Un sistema amb recorregut de futur
Les garanties d’origen s’han consolidat com una peça clau en la transició energètica. Tot i això, encara existeixen reptes, com l’augment de la producció de gas renovable, la millora del coneixement ciutadà sobre aquests certificats o el debat sobre com vincular encara més la producció renovable amb el consum real. Malgrat aquests desafiaments, les GdO són avui una de les eines més eficaces per garantir transparència i confiança en el mercat energètic. Per això, a l’hora d’escollir una comercialitzadora, és recomanable informar-se sobre l’origen de l’energia i comprovar que disposa de les certificacions corresponents.
A Nieves Energia treballen per oferir solucions energètiques competitives, transparents i sostenibles, amb el suport de les garanties d’origen renovable. El nostre objectiu és que els clients no només optimitzin la seva factura, sinó que també contribueixin a construir un model energètic més net i responsable.