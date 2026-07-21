L’augment del preu dels carburants dels darrers anys ha fet que molts conductors busquin fórmules per reduir la despesa quan es posen al volant. Tot i això, més enllà del cost del combustible o del tipus de vehicle, hi ha un factor que sovint passa desapercebut: la manera de conduir. Segons diferents estudis, adoptar una conducció eficient pot reduir el consum de combustible fins a un 15%, amb beneficis que també es traslladen al manteniment del vehicle i a la reducció de les emissions.
La conducció eficient no consisteix a circular més lentament, sinó a adaptar la manera de conduir a les característiques del vehicle, de la carretera i del trànsit. L’objectiu és evitar maniobres innecessàries, aprofitar millor l’energia del vehicle i reduir els esforços que ha de fer el motor. Petits gestos quotidians poden traduir-se en un estalvi considerable al llarg de l’any.
L’eficiència comença abans de posar-se en marxa
Un dels errors més freqüents es produeix just en el moment d’arrencar. Els vehicles actuals no necessiten accelerar abans de posar-se en marxa, i mantenir el motor al ralentí durant diversos minuts és una pràctica poc eficient. De fet, un cotxe aturat però amb el motor encès pot consumir entre mig litre i un litre de combustible cada hora. El més recomanable és iniciar la marxa suaument pocs segons després d’arrencar perquè el motor assoleixi la temperatura òptima mentre circula.
La gestió de les marxes també té un impacte directe en el consum. Circular amb el motor excessivament revolucionat obliga el vehicle a gastar més combustible del necessari. En motors dièsel és recomanable canviar de marxa entre les 1.500 i les 2.500 revolucions per minut, mentre que en els de gasolina el rang òptim se situa entre les 2.000 i les 2.500 rpm. Sempre que sigui possible, és preferible utilitzar marxes llargues sense forçar el motor. Per contra, les acceleracions brusques i les frenades sobtades poden incrementar el consum fins a un 20% i acceleren el desgast de frens i pneumàtics.
Anticipar-se és més important que córrer
L’anticipació és una altra de les claus d’una conducció eficient. Observar el trànsit, els semàfors o els canvis de pendent permet aixecar el peu de l’accelerador amb temps i aprofitar la inèrcia del vehicle. Quan el motor reté el cotxe sense accelerar, en molts models moderns el subministrament de combustible s’interromp completament, fet que ajuda a reduir el consum. En recorreguts urbans, aquesta manera de conduir pot arribar a estalviar fins a dos litres cada cent quilòmetres, mentre que a carretera també representa una reducció significativa.
La velocitat és un altre factor determinant. A partir dels 100 quilòmetres per hora, la resistència aerodinàmica augmenta de manera notable i obliga el motor a treballar més intensament. Circular a 120 km/h en lloc de 100 km/h pot suposar un increment del consum d’aproximadament un 20%. En autopistes i autovies, mantenir una velocitat constant amb el control de creuer, quan el vehicle en disposa, contribueix a evitar acceleracions innecessàries i facilita una conducció més eficient.
Gestionar el confort amb eficiència
També convé fer un ús racional del sistema de climatització. Durant l’estiu, l’aire condicionat pot incrementar el consum fins a un 20% en trajectes urbans. Abans d’engegar-lo és recomanable ventilar l’habitacle durant uns minuts per reduir la temperatura interior. A més, mentre que en ciutat portar les finestretes obertes té un impacte limitat, a partir dels 80 km/h la resistència de l’aire augmenta considerablement i pot acabar generant un consum superior al del mateix climatitzador.
Més enllà de la manera de conduir, el manteniment del vehicle continua sent un dels factors que més influeixen en l’eficiència. Uns pneumàtics amb una pressió inferior a la recomanada poden incrementar el consum entre un 3% i un 4%, mentre que un filtre d’aire brut o l’ús d’un lubricant inadequat obliguen el motor a treballar en pitjors condicions. En conjunt, un vehicle amb un manteniment deficient pot arribar a consumir fins a un 30% més que un que segueix les revisions recomanades pel fabricant.
Combustible de qualitat per completar l’equació
La qualitat del combustible també forma part d’aquesta equació. Un carburant adequat contribueix a optimitzar el rendiment del motor i a mantenir net el sistema d’injecció, factors que afavoreixen un funcionament més eficient a llarg termini. En aquest sentit, la xarxa de gasolineres Nieves Mobility aposta per combustibles d’alta qualitat i per sistemes de control com el programa de qualitat SGS i el microfiltratge, amb l’objectiu que el producte arribi sempre en les millors condicions tant als conductors particulars com als professionals del transport.
En definitiva, reduir el consum no depèn d’una única mesura, sinó de la suma de petits hàbits. Conduir amb suavitat, anticipar-se al trànsit, mantenir el vehicle en bon estat i escollir un combustible de qualitat són decisions que repercuteixen directament en la despesa, en la vida útil del vehicle i en l’impacte ambiental. Uns canvis senzills que, aplicats dia rere dia, poden acabar marcant una diferència important tant per a la butxaca com per al motor.