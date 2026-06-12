Cetaqua Barcelona celebra 20 anys transformant el sector de l’aigua amb innovació aplicada i impacte territorial

Cetaqua, el Centre Tecnològic de l’Aigua, celebra avui el 20è aniversari a Barcelona reafirmant la seva posició com a referent en innovació hídrica i el seu compromís amb la sostenibilitat. La jornada “Innovació global amb impacte local: 20 anys transformant l’aigua” ha reunit autoritats, experts i col·laboradors al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat per reflexionar sobre dues dècades de transformació del sector i les prioritats hídriques futures. Fundat l’any 2006 a Barcelona com a fruit d’una aliança pionera entre Aigües de Barcelona, del grup Veolia, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Cetaqua va néixer amb una convicció clara: els grans reptes de l’aigua no es resolen des d’una única perspectiva, sinó sumant capacitats. Una filosofia que reafirma la necessitat de la col·laboració publicoprivada per abordar els desafiaments hídrics de manera integral.
Al llarg dels seus 20 anys de trajectòria, Cetaqua ha apalancat més de 340 milions d’euros al territori a través de finançament públic competitiu captat en programes nacionals i europeus, en els quals ha mantingut una ràtio d’èxit superior al 50%, en un marc de finançament amb una ràtio mitjana del 14%. Aquesta activitat ha implicat la creació d’aproximadament 2.000 llocs de treball d’alta qualitat dedicats als reptes de l’aigua. Durant aquest període, Cetaqua ha executat 130,6 milions d’euros en activitats d’R+D+I, dels quals 55,3 procedeixen de finançament públic competitiu, corresponents a 107 projectes.
Actualment desenvolupa més de 100 projectes d’innovació aplicada a les necessitats del territori cada any, amb un 37% d’aquests cofinançats mitjançant convocatòries competitives. Per fer-ho, l’equip de Cetaqua Barcelona integra més de 100 investigadors d’alta qualificació, dels quals 25 professionals desenvolupen una activitat directa en l’optimització dels actius d’Aigües de Barcelona i del territori de l’àrea metropolitana.
L’activitat de Cetaqua es recolza en una extensa xarxa de més de 500 col·laboradors de l’ecosistema d’innovació, així com en més de 700 m² d’infraestructures experimentals i plantes pilot instal·lades en camp destinades a la validació de noves solucions. A més, ha avaluat més de 90 tecnologies emergents mitjançant proves de concepte, consolidant-se com un dels principals referents en innovació aplicada al cicle integral de l’aigua a Europa.Cetaqua actua com a pont entre la investigació científica global i les necessitats empresarials locals, desenvolupant solucions innovadores en tractament i eficiència hídrica, economia circular, adaptació climàtica, eficiència energètica i digitalització del cicle de l’aigua, mitjançant tecnologies avançades com la intel·ligència artificial i els bessons digitals.
A través de col·laboracions amb socis europeus i xarxes de recerca de referència, el centre garanteix que la innovació es tradueixi en aplicacions concretes i territorialment rellevants. Daniel Tugues, director País de Veolia a Espanya, ha afirmat: “Fa 20 anys vam impulsar, juntament amb el CSIC i la UPC, un centre de referència per connectar ciència, innovació i gestió de l’aigua. Amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta aposta ha convertit avui Barcelona i la seva àrea metropolitana en un referent internacional en innovació aplicada a l’aigua”
Dues dècades de transformació en un context de canvi accelerat
Al llarg d’aquests 20 anys, el sector hídric ha estat testimoni d’una transformació sense precedents: crisis hídriques recurrents amb sequeres prolongades, una pandèmia que va recordar la importància crítica del sanejament i una acceleració tecnològica sense precedents han marcat el context en què Cetaqua ha desenvolupat solucions innovadores que han permès al territori adaptar-se i ser més resilient.
“El llegat de Cetaqua és haver demostrat que la col·laboració entre ciència, universitat, empresa i institucions pot generar coneixement útil, atraure talent, mobilitzar inversions i desenvolupar solucions capaces de millorar la vida de les persones”, ha destacat Rubén Ruiz, president del Patronat de Cetaqua. “Celebrem aquests 20 anys amb orgull, però també amb la responsabilitat de continuar construint el futur. Els desafiaments que tenim al davant exigeixen més innovació, més col·laboració i més capacitat per transformar coneixement en impacte”.
Cetaqua ha commemorat el seu 20è aniversari amb un acte que ha reunit destacades autoritats institucionals i actors clau del sector. Després de les intervencions de benvinguda de Rubén Ruiz i Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, ha tingut lloc la ponència de l’expert Demetrios G. Eliades, professor del KIOS. Research and Innovation Center of Excellence, sobre el full de ruta europeu per a la resiliència hídrica. A continuació, la taula rodona sobre innovació col·laborativa com a motor de desenvolupament territorial, moderada per Marina Arnaldos —gerent de Cetaqua Barcelona—, ha reunit representants d’Aigües de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua, el CSIC i la Universitat Politècnica de Catalunya. L’acte ha estat clausurat per Daniel Tugues, director País de Veolia a Espanya, i Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat.