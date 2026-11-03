Encara queden setmanes per Nadal, però cada vegada són més les famílies que decideixen començar a preparar-lo abans. Organitzar els àpats, pensar en els regals o aprofitar les primeres promocions permet repartir la despesa, evitar les presses d’última hora i arribar a les festes amb més tranquil·litat.
Però avançar-se és molt més senzill quan es compta amb eines que ajuden a estalviar durant tot el procés. Amb aquest objectiu, Bonpreu i Esclat realitza, un any més, la campanya Avança’t a Nadal, una iniciativa pensada perquè els clients puguin començar a preparar les festes amb temps i aprofitar avantatges econòmics abans de les setmanes de màxima intensitat comercial.
Amb l’Avança’t a Nadal, Bonpreu i Esclat vol ajudar les famílies a planificar les festes amb temps i estalviar en alguns dels productes més típics d’aquestes dates. Durant les quatre setmanes del mes de novembre, hi haurà promocions molt atractives en articles habituals de les celebracions nadalenques. Cada setmana hi haurà noves ofertes, disponibles tant als establiments físics com al supermercat online, perquè els clients puguin avançar compres, repartir la despesa i preparar els àpats de Nadal amb més comoditat i al millor preu.
La proposta parteix d’una idea molt simple: les compres de Nadal no han de concentrar-se en pocs dies. De fet, planificar-les amb antelació permet distribuir millor el pressupost familiar i aprofitar les oportunitats d’estalvi que van apareixent durant les setmanes prèvies.
Les eines de Bonpreu i Esclat per a una compra més eficient
En aquest sentit, Bonpreu i Esclat posa a disposició dels seus clients múltiples eines per fer que la compra sigui més eficient. A les promocions específiques de la campanya s’hi sumen tots els avantatges vinculats a la Targeta Client, que permet continuar estalviant en cada compra.
Els clients poden acumular l’1% de les seves compres a la guardiola, gaudir de descomptes en carburant a les benzineres EsclatOil, rebre cupons personalitzats segons els seus hàbits de consum i accedir a promocions exclusives. Uns beneficis que, sumats al llarg de les setmanes, poden marcar una diferència significativa en el pressupost de les festes.
La tecnologia també juga un paper important. A través de l’app de Bonpreu i Esclat, els clients poden consultar les promocions disponibles, activar cupons, planificar la seva compra o controlar fàcilment els diners acumulats. Eines pensades per fer més còmode el dia a dia i ajudar a prendre decisions de compra més intel·ligents.
L’objectiu final és que preparar Nadal sigui més fàcil. Que les famílies puguin mantenir la qualitat dels àpats, trobar els productes que busquen i gaudir de les celebracions sense que les despeses d’última hora es converteixin en una preocupació.
Perquè Nadal no comença quan arriben les festes. Comença molt abans. I a Bonpreu i Esclat treballen perquè els seus clients el puguin preparar amb més temps, més comoditat i més estalvi.