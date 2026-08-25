Ángel Pachón, experto en mente: «El cerebro tiene mecanismos de ‘reinicio’ que muchos desconocen»

Tu cerebro, esa máquina sorprendente, trabaja a marchas forzadas. Constantemente. Pero, ¿qué pasa cuando su rueda gira sin control, atrapándote en un bucle de ansiedad, tristeza o incluso rabia?

La sensación de desbordamiento es demasiado familiar. Sentimos que perdemos las riendas, que nuestra mente se ha vuelto una entidad aparte, difícil de gobernar. Pero, ¿y si te dijera que hay un botón de reinicio? Un auténtico truco para retomar el control en cuestión de segundos.

El secreto que (casi) nadie conoce

Ángel Pachón, el visionario detrás del Método Supra Humano, lo tiene clarísimo. Según él, nuestro cerebro dispone de mecanismos internos de ‘reinicio’ que la mayoría ignora. (Sí, nosotros también nos quedamos de piedra al saberlo).

Este experto en la mente nos revela estrategias basadas en respuestas fisiológicas, activaciones que no dependen de la fuerza de voluntad, sino de la misma arquitectura de nuestro cuerpo. Pueden modificar estados emocionales intensos en un instante.

No es magia, es pura fisiología. Y hoy, Gema Gabarrón te desvela los trucos imprescindibles para que también los hagas tuyos.

A veces, para retomar el control de nuestra mente, solo necesitamos la clave para activar los mecanismos que nuestro propio cuerpo ya posee.

Cuando tu mente no calla: la solución al ruido interno

¿Eres de los nuestros si te sientes atrapado en una espiral de pensamientos? Esta rumiación mental constante que no te deja respirar. Pachón nos propone una solución definitiva que pasa por nuestros sentidos.

El truco es sencillo: cuando los pensamientos te superen, toca algo frío. Un cubito de hielo, una botella de agua. Inmediatamente, menciona las cosas que ves a tu alrededor. «Es fisiología, no fuerza de voluntad», asegura el experto. Tu mente se reinicia en segundos. Es una arquitectura de interrupción que rompe el ciclo.

La tristeza inesperada: el gesto que cambia tu química

¿Una ola de tristeza te golpea sin avisar? Esa sensación que te cierra, que te hace mirar al suelo. Hay un pequeño gran secreto para confrontarla, y es tan fácil que parece mentira.

Pachón aconseja mirar hacia arriba, sentarse derecho y sonreír durante 20 segundos. (Sí, incluso si no tienes ganas de sonreír). Nuestro cerebro imita nuestro rostro, no al revés. Esta postura y expresión facial envían señales que modifican tu estado emocional.

Pánico y ansiedad: recupera el control con un cálculo secreto

Cuando el pánico o una ansiedad intensa te paralizan, sentir que la cabeza te va a mil por hora es habitual. Aquí, la solución pasa por forzar tu cerebro a una tarea que exija atención plena. Una auténtica arquitectura de la interrupción.

Cuenta de 100 a 0, saliendo de 7 en 7. Esta actividad cognitiva impide que tu cerebro entre en pánico y haga cálculos al mismo tiempo. La parte racional toma las riendas, interrumpiendo el ciclo del pánico en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando la motivación desaparece: dos minutos que lo cambian todo

La falta de energía para comenzar una tarea, la procrastinación que nos atrapa. Es un error común creer que debemos estar motivados para iniciar algo. Pero hay un truco que engaña a nuestra propia mente.

Dite a ti mismo: «solo serán dos minutos«. Este es el secreto. Tu cerebro, una vez da el primer paso, a menudo continúa sin darse cuenta. Empezar es mucho más importante que intentar completarlo todo de una vez. Una micro-dosis de dopamina para ponernos en marcha.

La rabia descontrolada: el ejercicio de respiración definitivo

La rabia puede ser una de las emociones más disruptivas. Nos ciega, nos hace perder el norte. Pero hay una solución rápida y poderosa que reside en nuestra respiración. Un secreto para activar nuestra calma interna.

Inhala durante cuatro segundos y exhala durante ocho. Esta expiración larga es la clave. Activa el sistema nervioso parasimpático, directamente ligado a la relajación. Veremos cómo la rabia disminuye antes de que nos demos cuenta. (Nosotros ya lo hemos probado y funciona).

Sentirse perdida: el ancla para volver a la realidad

En momentos de incertidumbre o de bloqueo total, cuando sentimos que no sabemos ni por dónde tirar, la sensación de pérdida es abrumadora. Pero Pachón nos ofrece un truco para reenfocarnos y encontrar nuestro camino.

Escribe tres cosas que puedas controlar en este mismo instante. No en el futuro, no mañana. Ahora. Anclar el pensamiento en lo real y accesible hará que tu enfoque vuelva. Una solución al instante para recuperar la claridad.

La soledad o la desconexión emocional pueden ser una de las sensaciones más dolorosas. Nos sentimos apartados, olvidados. Pero hay un gesto sencillo que puede cambiarlo todo, recordándonos una verdad fundamental.

Pon la mano en el pecho y siente tu corazón latir. Este contacto físico recuerda a tu cerebro algo imprescindible: aún estás aquí. (Sí, es un gesto que nos conecta directamente con la vida, con nosotros mismos).

Nuestro bienestar, nuestra prioridad

En un mundo donde todo va a cien por hora, tener estas herramientas al alcance es un auténtico ahorro de malestar. Estos trucos, basados en la fisiología, son micro-dosis de control que podemos aplicar en nuestro día a día. Pero recuerda, si el malestar es persistente, la consulta a un profesional es siempre la solución definitiva.

No esperes más para implementar estos mecanismos secretos que tu propio cerebro te brinda. Tu bienestar es el nuestro, y es imprescindible que tomes las riendas.

¿Cuál de estas estrategias probarás primero para reiniciar tu mente?