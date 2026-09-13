Aitana revela el seu mètode per a una força imparable: «Entrenament matinal, també abans de concerts; més pes i poques repeticions»

T’has fixat en el seu canvi? Aitana ja no és l’adolescent de fa uns anys. La seva transformació física s’ha convertit en el secret a veus de l’escenari musical.
Però, què hi ha darrere d’aquesta força imparable que la manté hores cantant i ballant amb una energia inesgotable? El truc no és una dieta miracle ni l’última tendència que veuràs a TikTok. És molt més.
La cantant catalana ha revelat finalment el seu mètode definitiu: entrenament matinal rigorós, fins i tot abans dels concerts, basat en més pes i poques repeticions.
Aquesta revelació trenca amb molts dels mites que envolten l’exercici femení. Aitana demostra que la força no és només per als grans noms de Hollywood o els culturistes, sinó una eina clau per a qualsevol que busqui rendir al màxim. (I sí, això també t’inclou a tu).
L’arquitectura d’una força d’alt rendiment
La història d’Aitana amb l’exercici no és nova. Després de la seva sortida d’Operación Triunfo, amb només 19 anys, ja es va posar en mans de Crys Dyaz, una de les preparadores físiques més reconegudes d’Espanya. La seva intenció sempre va ser clara: rendir sense límits als concerts, anant més enllà de la resistència cardiovascular.
El seu compromís va anar in crescendo. L’any 2024, quan la jove artista va fer les maletes cap a Miami per preparar un nou disc, va trobar en Luis Ojeda un nou enfocament per al seu entrenament de força. Les rutines diàries de dues hores van començar a esculpir no només el seu cos, sinó la seva disciplina mental. Avui, anys després, el resultat és innegable.
El meu entrenament no és només per als concerts, és per a la vida. És el meu pilar.
Aitana ha creat un gimnàs a casa, un santuari personal on cada matí, a primera hora, se submergeix en la seva rutina. Les imatges on se la veu refregant-se els ulls de son són un testimoni de la seva dedicació. “M’agrada molt dormir”, confessava fa temps a El Hormiguero. “Però entre setmana si m’aixeco tard sento que estic perdent el dia i en general m’agrada despertar-me molt d’hora”. Aquesta és la seva filosofia.
El seu espai privat no escatima en equipament. Té una espaldera per penjar-se, una bicicleta estàtica, un power rack i una màquina d’extensió de cama. També diversos bancs ajustables, una fitball i una màquina dual de fons i dominades assistides. El seu banc de pesos inclou mancuernas que van dels 4/6 quilos fins als 20, i discos de crossfit de, almenys, 15 quilos per a la barra olímpica. Res de bandes elàstiques per a l’escalfament, aquí parlem de treball real i profund.
El secret darrere dels abs definits i els braços poderosos
Les darreres imatges públiques d’Aitana ho confirmen: el seu cos és certament més robust. Amb 27 anys, ja no és aquella figura prima i lànguida, sinó una dona forta. El seu pla per guanyar força funciona, i la seva entrenadora actual, Lorena, ho va explicar clarament durant una sessió abans d’un concert: “Vas a flipar: més pes i poques repeticions“.
El seu nuvi, Daniel Alonso (conegut com a YoSoyPlex), va publicar un vlog on se la veia preparant-se abans de sortir a l’escenari del Roig Arena. “Farem entrenament abans del concert”, explicava Aitana davant la càmera, mentre ell es sorprenia. “Sí. Hem de fer-ho”, va reblar ella.
Amb un crop top, els abdominals d’Aitana destaquen sense necessitat d’activació. Això només pot significar dues coses: una alimentació dissenyada per evitar l’acumulació de greix i la inclusió constant d’exercicis específics d’abdomen a la seva rutina. Al vlog, se la veu començar amb un press palof amb rotació, però també realitza “bons dies” i rem amb barra olímpica, carregada amb discos de 5 quilos. Abans, ha dominat les battle ropes i la boxa, activitats que exigeixen força i un control de core excepcional.
Els seus braços són una altra prova del seu augment de massa muscular. Amb tot l’equipament del seu gimnàs casolà, pot incorporar press d’espatlles, fons de tríceps, elevacions laterals o curls de bíceps, com els que es veuen al vlog amb la barra olímpica. El material hi és, i ella sap com fer-lo servir.
Per què aquesta és la teva pròxima gran aposta de benestar
El cas d’Aitana ens envia un missatge claríssim. La progressió en el treball de força és imprescindible per a les exigències d’una artista que ha de cantar, ballar i repetir-ho durant hores sobre un escenari. Però va més enllà. Això és una solució per a qualsevol de nosaltres que busqui un cos fort, resistent i preparat per al dia a dia.
Més pes i menys repeticions fan que el múscul es faci més fort. Però no ens enganyem, el múscul no entén de titulars (y nosotras tampoco): per guanyar massa, necessita també un volum suficient, constància i sèries exigents. Aquesta és la clau del seu canvi físic: no es tracta de l’exercici de moda, sinó d’entrenar de forma sostinguda per poder fer cada vegada més.
El vertader poder ve de la constància. No hi ha dreceres per a la força real.
Aquesta informació no és només per a estrelles de la música. És per a tu. És per a totes les que senten que el seu cos pot donar més, que volen una energia extra i una resiliència inigualable. El secret ja no és ocult. És aquí, exposat i llest perquè el facis teu. T’atreveixes a transformar la teva rutina i viure amb aquesta força imparable?