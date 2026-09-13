Aitana revela su método para una fuerza imparable: «Entrenamiento matutino, también antes de conciertos; más peso y pocas repeticiones»

¿Te has fijado en su cambio? Aitana ya no es la adolescente de hace unos años. Su transformación física se ha convertido en el secreto a voces del escenario musical.

Pero, ¿qué hay detrás de esta fuerza imparable que la mantiene horas cantando y bailando con una energía inagotable? El truco no es una dieta milagrosa ni la última tendencia que verás en TikTok. Es mucho más.

La cantante catalana ha revelado finalmente su método definitivo: entrenamiento matinal riguroso, incluso antes de los conciertos, basado en más peso y pocas repeticiones.

Esta revelación rompe con muchos de los mitos que rodean el ejercicio femenino. Aitana demuestra que la fuerza no es solo para los grandes nombres de Hollywood o los culturistas, sino una herramienta clave para cualquiera que busque rendir al máximo. (Y sí, eso también te incluye a ti).

La arquitectura de una fuerza de alto rendimiento

La historia de Aitana con el ejercicio no es nueva. Después de su salida de Operación Triunfo, con solo 19 años, ya se puso en manos de Crys Dyaz, una de las entrenadoras físicas más reconocidas de España. Su intención siempre fue clara: rendir sin límites en los conciertos, yendo más allá de la resistencia cardiovascular.

Su compromiso fue in crescendo. En el año 2024, cuando la joven artista hizo las maletas hacia Miami para preparar un nuevo disco, encontró en Luis Ojeda un nuevo enfoque para su entrenamiento de fuerza. Las rutinas diarias de dos horas comenzaron a esculpir no solo su cuerpo, sino su disciplina mental. Hoy, años después, el resultado es innegable.

Mi entrenamiento no es solo para los conciertos, es para la vida. Es mi pilar.

Aitana ha creado un gimnasio en casa, un santuario personal donde cada mañana, a primera hora, se sumerge en su rutina. Las imágenes donde se la ve frotándose los ojos de sueño son un testimonio de su dedicación. «Me gusta mucho dormir», confesaba hace tiempo en El Hormiguero. «Pero entre semana si me levanto tarde siento que estoy perdiendo el día y en general me gusta despertarme muy temprano». Esa es su filosofía.

Su espacio privado no escatima en equipamiento. Tiene una espaldera para colgarse, una bicicleta estática, un power rack y una máquina de extensión de pierna. También varios bancos ajustables, una fitball y una máquina dual de fondos y dominadas asistidas. Su banco de pesos incluye mancuernas que van de los 4/6 kilos hasta los 20, y discos de crossfit de al menos 15 kilos para la barra olímpica. Nada de bandas elásticas para el calentamiento, aquí hablamos de trabajo real y profundo.

El secreto detrás de los abs definidos y los brazos poderosos

Las últimas imágenes públicas de Aitana lo confirman: su cuerpo es ciertamente más robusto. Con 27 años, ya no es aquella figura delgada y lánguida, sino una mujer fuerte. Su plan para ganar fuerza funciona, y su entrenadora actual, Lorena, lo explicó claramente durante una sesión antes de un concierto: «Vas a flipar: más peso y pocas repeticiones«.

Su novio, Daniel Alonso (conocido como YoSoyPlex), publicó un vlog donde se la veía preparándose antes de salir al escenario del Roig Arena. «Haremos entrenamiento antes del concierto», explicaba Aitana frente a la cámara, mientras él se sorprendía. «Sí. Tenemos que hacerlo», remarcó ella.

Con un crop top, los abdominales de Aitana destacan sin necesidad de activación. Esto solo puede significar dos cosas: una alimentación diseñada para evitar la acumulación de grasa y la inclusión constante de ejercicios específicos de abdomen en su rutina. En el vlog, se la ve comenzar con un press palof con rotación, pero también realiza «buenos días» y remo con barra olímpica, cargada con discos de 5 kilos. Antes, ha dominado las battle ropes y el boxeo, actividades que exigen fuerza y un control de core excepcional.

Sus brazos son otra prueba de su aumento de masa muscular. Con todo el equipamiento de su gimnasio casero, puede incorporar press de hombros, fondos de tríceps, elevaciones laterales o curls de bíceps, como los que se ven en el vlog con la barra olímpica. El material está ahí, y ella sabe cómo usarlo.

Por qué esta es tu próxima gran apuesta de bienestar

El caso de Aitana nos envía un mensaje clarísimo. La progresión en el trabajo de fuerza es imprescindible para las exigencias de una artista que debe cantar, bailar y repetirlo durante horas sobre un escenario. Pero va más allá. Esto es una solución para cualquiera de nosotros que busque un cuerpo fuerte, resistente y preparado para el día a día.

Más peso y menos repeticiones hacen que el músculo se haga más fuerte. Pero no nos engañemos, el músculo no entiende de titulares (y nosotras tampoco): para ganar masa, necesita también un volumen suficiente, constancia y series exigentes. Esta es la clave de su cambio físico: no se trata del ejercicio de moda, sino de entrenar de forma sostenida para poder hacer cada vez más.

El verdadero poder viene de la constancia. No hay atajos para la fuerza real.

Esta información no es solo para estrellas de la música. Es para ti. Es para todas las que sienten que su cuerpo puede dar más, que quieren una energía extra y una resiliencia inigualable. El secreto ya no es oculto. Está aquí, expuesto y listo para que lo hagas tuyo. ¿Te atreves a transformar tu rutina y vivir con esta fuerza imparable?