Catherine Farrel, instructora de pilates: «Enforteix el teu abdomen i marca la teva cintura activant el core profund amb exercicis amb bandes elàstiques»

Quantes vegades has entrenat els teus abdominals amb tot l’esforç, desitjant una cintura més definida i un ventre realment pla? Segur que moltes. I quantes t’has frustrat en veure que els resultats no arriben, o no són els que esperaves?
La sensació de suar la gota grossa sense èxit és desoladora, gairebé un engany. Però i si et diguéssim que el problema no ets tu, ni la teva constància, sinó un error fonamental que gairebé totes cometem?
Catherine Farrel, l’entrenadora de pilates que ha esculpit la silueta de centenars de dones, incloses moltes celebritats, ha trencat el silenci. Després de vint anys observant i ensenyant, ha identificat la clau definitiva per a un abdomen fort i una cintura d’infart. I la seva revelació és impactant.
Farrel, una autoritat indiscutible en el món del fitness conscient, adverteix d’una fallada repetida que frena el nostre progrés. Segons la seva experiència, un dels majors errors és intentar enfortir els abdominals superficials abans d’aprendre a activar el core profund. És com construir una casa sense fonaments: tot l’esforç acaba sent en va.
Aquesta falta d’activació prèvia és el que impedeix que els exercicis siguin realment efectius. No només no veurem un ventre més pla, sinó que podem comprometre l’estabilitat de tot el nostre cos. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la importància oculta d’aquest detall).
La solució, segons Farrel, passa per una connexió conscient amb la nostra musculatura interna. Estem parlant del transvers de l’abdomen, el nostre veritable corsé muscular profund. Activar-lo correctament és la base per aplanar l’estómac, donar suport crucial a la zona lumbar i, per descomptat, reduir la cintura de dins cap a fora.
És un secret que Farrel ha perfeccionat al llarg de dues dècades. Una manera intel·ligent i estructurada de treballar que promet resultats sorprenents sense necessitat d’entrenaments extrems. És la diferència entre moure’s i sentir cada fibra treballar.
El teu nou pla per activar el core profund
Per sort per a nosaltres, Catherine Farrel ha compartit els seus tres exercicis preferits. Són la solució definitiva per despertar aquest core profund, i el millor de tot: només necessites una banda elàstica. Prepara’t per sentir el teu cos d’una manera totalment nova.
Flexions de genoll alternes amb banda: l’estabilitat és poder
Estira’t boca amunt, recolzada sobre els avantbraços, amb els genolls elevats a 90 graus. Col·loca la banda elàstica a la planta dels peus. Ara ve el moment clau: impulsa un peu cap endavant fins a estendre la cama, però sense que arribi a tocar el terra. Torna amb la cama a la flexió de 90 graus i estira la contrària.
La clau imprescindible d’aquest exercici és evitar que la zona lumbar s’arqui. Mantén l’abdomen activat amb força i les espatlles allunyades de les orelles. La qualitat del moviment és vital. Fes un total de 12 repeticions. Sentiràs com treballa la teva estabilitat profunda.
Obertura i tancament de cames amb banda: el corsé s’ajusta
Tumbada boca amunt, enllaça les mans darrere el clatell, eleva el cap amb la barbeta cap al pit i desenganxa l’esquena alta del terra. Eleva i estén ambdues cames a uns 45 graus, amb la banda a la planta dels peus. Col·loca les cames amb una obertura que et permeti mantenir la banda en tensió constant.
Ara, obre ambdues cames a la vegada, mantenint-les esteses, i torna a tancar sense deixar que la banda elàstica perdi tensió. Fixa’t molt bé: la teva esquena baixa ha d’estar el més enganxada possible al terra. Si s’arqui, has de baixar menys les cames. Fes 12 repeticions sense baixar les cames al terra. Aquest exercici és molt exigent i eficaç per a la teva cintura.
Rotacions colze-genoll amb banda: el gir que ho canvia tot
Asseu-te a la catifa amb les cames lleugerament flexionades i els talons recolzats a terra. Col·loca la banda a la planta dels peus. Porta les mans al cap amb els colzes ben oberts i inclina el tronc lleugerament cap enrere. Ara, flexiona un genoll portant-lo cap al pit, a la vegada que gires el tronc i apropes el colze contrari.
Torna al centre i repeteix amb aquesta mateixa cama 12 vegades abans de canviar de costat. Aquí és on la màgia succeeix: has de mantenir el teu abdomen profund fortament activat per evitar que la zona lumbar s’arqui. És un treball de connexió intensa que sentiràs des de la primera repetició.
Aquest és el meu consell: oblida’t de comptar només repeticions. Concentra’t en la qualitat de cada moviment, en sentir la connexió amb el teu core. És la manera més eficient de transformar el teu abdomen.
La constància en aquesta rutina, realitzada amb moviments lents i controlats, és el que garanteix els resultats que promet l’experta. Farrel insisteix que “la qualitat sempre supera la velocitat”. És la filosofia que ha ajudat a transformar cossos sense caure en entrenaments extrems o perillosos.
Amb aquests exercicis, no només aconseguiràs un core profund més fort, sinó que veuràs un estómac visiblement més pla i una cintura més estreta. A més, milloraràs el control de tot el teu centre, guanyant estabilitat a la pelvis i una connexió més efectiva de la caixa toràcica. Tot el teu tronc es tornarà més fort i ferm.
No perdis ni un minut més fent exercicis que no aborden el problema real. Ara tens la solució, el truc definitiu per un ventre pla i una cintura esculpida. Aquest coneixement és imprescindible per a la teva salut i la teva confiança.
Estàs preparada per posar-ho en pràctica i sentir el canvi real que tanta gent persegueix?